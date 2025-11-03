За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский

$42.080.01
48.980.00
ukenru
15:27 • 60 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 2658 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 7174 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 13872 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 11900 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 13155 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 27288 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32609 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29498 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25176 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 41063 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 31768 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 36020 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 16254 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 26103 просмотра
публикации
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 13853 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 14694 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 26394 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 36321 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 41350 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Блогеры
Дональд Трамп
Хакан Фидан
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Израиль
Покровск
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 11491 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 16521 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 27164 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 48368 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 98478 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-400
Золото
The Economist

За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении Сил обороны в районе Добропольского выступа. Это вынуждает РФ рассредоточивать силы, делая невозможной концентрацию усилий возле Покровска.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении Сил обороны в районе Добропольского выступа. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Как отметил Сырский, сейчас он продолжает работу в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ в Донецкой области.

Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях. Ключевые вопросы: обеспечение логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки. Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами

- рассказал Сырский.

По словам главнокомандующего, сейчас увеличивают давление на Добропольском выступе.

Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага рассредоточивать силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска. За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² - зачищено от ДРГ противника

- добавил Сырский.

Сейчас продолжается работа по уничтожению оккупантов.

Напомним

Силы обороны активно зачищают север Покровска от оккупантов, ликвидировав 19 россиян за вчера. Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая, с незначительным количеством врага на подступах.

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Александр Сырский