За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении Сил обороны в районе Добропольского выступа. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Как отметил Сырский, сейчас он продолжает работу в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ в Донецкой области.

Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях. Ключевые вопросы: обеспечение логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки. Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами

По словам главнокомандующего, сейчас увеличивают давление на Добропольском выступе.

Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага рассредоточивать силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска. За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² - зачищено от ДРГ противника