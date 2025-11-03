За прошедшие сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед в районе Добропольского выступа - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении Сил обороны в районе Добропольского выступа. Это вынуждает РФ рассредоточивать силы, делая невозможной концентрацию усилий возле Покровска.
Подробности
Как отметил Сырский, сейчас он продолжает работу в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ в Донецкой области.
Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях. Ключевые вопросы: обеспечение логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки. Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами
По словам главнокомандующего, сейчас увеличивают давление на Добропольском выступе.
Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага рассредоточивать силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска. За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² - зачищено от ДРГ противника
Сейчас продолжается работа по уничтожению оккупантов.
Напомним
Силы обороны активно зачищают север Покровска от оккупантов, ликвидировав 19 россиян за вчера. Ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая, с незначительным количеством врага на подступах.