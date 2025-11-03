Минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про просування Сил оборони в районі Добропільського виступу. Це змушує рф розпорошувати сили, унеможливлюючи концентрацію зусиль біля Покровська.
Деталі
Як зазначив Сирський, наразі він продовжує роботу в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на Донеччині.
Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами
За словами головнокомандувача, наразі збільшують тиск на Добропільському виступі.
Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника
Наразі триває робота зі знищення окупантів.
Нагадаємо
Сили оборони активно зачищають північ Покровська від окупантів, ліквідувавши 19 росіян за вчора. Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива, з незначною кількістю ворога на підступах.