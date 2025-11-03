$42.080.01
48.980.00
ukenru
15:27 • 1842 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 5654 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 9712 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 15986 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 12888 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 13495 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 27544 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 32694 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29531 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 25203 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Блогери
Дональд Трамп
Музикант
Хакан Фідан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Покровськ
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Золото
Економіст (журнал)

Минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу - Сирський

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про просування Сил оборони в районі Добропільського виступу. Це змушує рф розпорошувати сили, унеможливлюючи концентрацію зусиль біля Покровська.

Минулої доби штурмові підрозділи просунулися вперед у районі Добропільського виступу - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про просування Сил оборони в районі Добропільського виступу. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Сирський, наразі він продовжує роботу в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на Донеччині.

Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами

- розповів Сирський.

За словами головнокомандувача, наразі збільшують тиск на Добропільському виступі.

Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника

- додав Сирський.

Наразі триває робота зі знищення окупантів.

Нагадаємо

Сили оборони активно зачищають північ Покровська від окупантів, ліквідувавши 19 росіян за вчора. Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива, з незначною кількістю ворога на підступах.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Олександр Сирський