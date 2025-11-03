Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске

Президент Владимир Зеленский подтвердил участие подразделений Главного управления разведки в Покровске, отметив, что до 30 спецназовцев ГУР помогают Вооруженным силам на этом направлении, однако указал, что не знает деталей этой спецоперации. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Подробности

Во время встречи с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной спецоперации ГУР в районе Покровска. По его словам, детали операции ему неизвестны, однако факт участия разведчиков в боевых действиях глава государства подтвердил.

Я не знаю о спецоперации ГУР в Покровске, но спецназовцы там есть. Да, была высадка. Представителей разведки в Покровске — до 30 человек, они помогают ВСУ – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно подразделения Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и механизированных бригад являются главным щитом, который сдерживает российские силы на Покровском направлении.

ДШВ, морпехи и механизированные бригады – это главный сегодня "забор" для россиян на Покровском направлении, но большие молодцы все – подчеркнул президент.

