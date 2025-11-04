Зеленский посетил украинских защитников на Покровском направлении и отметил их наградами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на Покровском направлении, где продолжаются одни из самых интенсивных боев на востоке страны. Глава государства пообщался с бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта, и вручил государственные награды. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Оперативная ситуация вблизи Покровска и в его окрестностях – главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их полосе ответственности и отметил государственными наградами – отметил Зеленский.

По словам президента, во время встречи обсудили ряд вопросов – поставки, логистику, ротации, подготовку военных, развитие дронов и цифровизацию процессов в армии. Отдельное внимание уделили программе контрактов "18–24" и подготовке к переходу на контрактную армию.

Все вопросы проработаем – подытожил глава государства.

Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске