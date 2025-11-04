ukenru
15:06 • 2244 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 10442 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 13288 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 12179 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 13745 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 13672 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20227 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43025 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24152 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81141 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 10443 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 7362 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 13289 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43025 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 38007 просмотра
Зеленский посетил украинских защитников на Покровском направлении и отметил их наградами

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Президент Зеленский посетил Покровское направление, где встретился с бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и вручил государственные награды. Обсуждались вопросы снабжения, логистики, ротации, подготовки военных, развития дронов и цифровизации, а также программа контрактов "18–24" и переход на контрактную армию.

Зеленский посетил украинских защитников на Покровском направлении и отметил их наградами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на Покровском направлении, где продолжаются одни из самых интенсивных боев на востоке страны. Глава государства пообщался с бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта, и вручил государственные награды. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Оперативная ситуация вблизи Покровска и в его окрестностях – главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их полосе ответственности и отметил государственными наградами 

– отметил Зеленский.

По словам президента, во время встречи обсудили ряд вопросов – поставки, логистику, ротации, подготовку военных, развитие дронов и цифровизацию процессов в армии. Отдельное внимание уделили программе контрактов "18–24" и подготовке к переходу на контрактную армию.

Все вопросы проработаем 

– подытожил глава государства.

Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске03.11.25, 19:44 • 5636 просмотров

Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина