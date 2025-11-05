ukenru
Зеленский: Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, есть необходимые результаты

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклады военных и главы СБУ Василия Малюка. На Покровском направлении Силы обороны продолжают уничтожение оккупанта, особо отмечены спецназовцы ЦСО "А" СБУ.

Зеленский: Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, есть необходимые результаты

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных, а также главы СБУ Василия Малюка о ситуации на фронте, в частности Покровске, где Силы обороны продолжают уничтожение оккупанта. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности 

Были доклады сегодня наших военных, был на отдельном докладе руководитель Службы безопасности Украины. Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, я хочу отметить особо спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно уничтожают российских оккупантов и их технику в районах Покровска, в самом городе. Есть необходимые результаты и у наших подразделений, которые воюют на этом направлении

- сказал Зеленский.

Напомним

Количество боев на фронте с начала суток и до 16 часов достигло 205, практически удвоившись по сравнению с показателем за аналогичный период днем ранее, причем на самое горячее Покровское направление пришлось 84 боестолкновения. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский