Ексклюзив
08:00 • 16357 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 18110 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 27908 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 43262 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 34914 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51 • 30362 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03 • 45668 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23 • 46077 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23894 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23793 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
08:00 • 16368 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 15:03 • 45677 перегляди
Тиску недостатньо: Зеленський закликає Захід посилити санкції та використати заморожені активи рф для України

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Президент Зеленський наголосив на недостатності поточного тиску на росії після чергової атаки 135 БпЛА, закликаючи Захід посилити санкції та використати заморожені російські активи для України. Він підкреслив, що гроші агресора мають працювати на захист від його війни.

Тиску недостатньо: Зеленський закликає Захід посилити санкції та використати заморожені активи рф для України

Президент Володимир Зеленський, згадуючи чергову неспокійну ніч через атаки рф, наголосив, що москва має нарешті усвідомити серйозність "самозахисту" Європи, тому тарифна і санкційна робота мають бути продовжені, а заморожені активи росії мають працювати для України. Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.

Деталі

У ранковому зверненні, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські військові сили 135-ма ударними БпЛА атакували міста України. 

Зі вчорашнього вечора били по Дніпровщині. Восьмеро людей постраждало через атаку по місту Камʼянське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці

- повідомив Зеленський. 

"5 людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую", додав президент відзначаючи роботу рятувальників. 

У контексті чергової терористичної атаки ворога, президент Зеленський зауважив, що Захід має продовжувати напір у протидії російській агресії.

Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа та "сімка" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах.

- зазначив Зеленський.

За словами президента України, москва "нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту". 

Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни

- повідомив президент України

Нагадаємо

Минулої доби президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових, а також голови СБУ Василя Малюка про ситуацію на фронті, зокрема Покровську, де Сили оборони продовжують знищення окупанта.

Ігор Тележніков

