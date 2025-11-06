Тиску недостатньо: Зеленський закликає Захід посилити санкції та використати заморожені активи рф для України

Президент Володимир Зеленський, згадуючи чергову неспокійну ніч через атаки рф, наголосив, що москва має нарешті усвідомити серйозність "самозахисту" Європи, тому тарифна і санкційна робота мають бути продовжені, а заморожені активи росії мають працювати для України. Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.

У ранковому зверненні, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські військові сили 135-ма ударними БпЛА атакували міста України.

Зі вчорашнього вечора били по Дніпровщині. Восьмеро людей постраждало через атаку по місту Камʼянське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці

"5 людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую", додав президент відзначаючи роботу рятувальників.

У контексті чергової терористичної атаки ворога, президент Зеленський зауважив, що Захід має продовжувати напір у протидії російській агресії.

Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа та "сімка" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах.

За словами президента України, москва "нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту".

Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни