Україні загрожує "вічна війна", якщо Європа не посилить тиск на росію – колишній генсек НАТО

Україна зіткнеться з "вічною війною" та повільною ерозією території, якщо Європа різко не посилить тиск на росію, зокрема шляхом розгортання військ та встановлення ракетного та безпілотного щита на території НАТО для захисту України від російських атак на її інфраструктуру. Таку заяву зробив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Андерс Фог Расмуссен, який обіймав посаду в НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії з 2001 по 2009 рік, заявив, що якби такі країни, як Польща, погодилися розмістити системи протиповітряної оборони, росія зрозуміла б, що напад на Україну буде нападом на весь альянс НАТО.

Ми повинні допомогти українському [народу] захистити себе від російських ракет та безпілотників, побудувавши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети та безпілотники. Країни НАТО, що межують з Україною, можуть бути місцем розташування системи протиповітряної оборони та ракет НАТО - заявив Расмуссен.

Расмуссен також закликав до розгортання європейських сил захисту України до укладення угоди про припинення вогню. Він сказав, що "коаліція охочих", яка сподівалася зібрати таку силу після закінчення бойових дій, скоротилася до коаліції очікування.

Якщо ми не проведемо суттєвих змін у стратегії, ми будемо розглядати можливість нескінченної війни. путін не має стимулу брати участь у мирних переговорах, поки він думає, що може перемогти на полі бою. Потрібні зміни в швидкості та мисленні - сказав він.

Расмуссен, який налагодив тісні зв'язки з українським керівництвом, здійснює поїздку по європейських столицях, включаючи Лондон, щоб зустрітися з радником Великої Британії з національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Вони обговорили, чи можуть США надати гарантії безпеки Україні, використовуючи мову, подібну до тієї, яку нещодавно використали США, коли вони надали гарантії безпеки Катару після нападу Ізраїлю на його столицю Доху.

Тиску недостатньо: Зеленський закликає Захід посилити санкції та використати заморожені активи рф для України

За словами Расмуссена, залізні гарантії безпеки полегшать Президенту України Володимиру Зеленському продати власному народу мирну угоду, яка передбачає втрату української території. Він сказав, що необхідно внести кардинальні зміни, щоб змусити володимира путіна змінити світогляд.

Окрім розробки українського ракетного та безпілотного щита, що базується в Європі, та розгортання деяких європейських військ в Україні, він закликав надати Україні ракети великої дальності для ураження більшої кількості цілей у росії.

Расмуссен сказав, що все ще можливо відновити переговори щодо постачання американських крилатих ракет "Томагавк" Україні, що Дональд Трамп не підтримав, якщо Німеччина буде готова бути "першою рушійною силою" та надати Україні власні крилаті ракети "Таурус".

Це надішле чіткий сигнал через Атлантику та чинитиме тиск на Білий дім. Німеччина має сильний інтерес змусити Путіна розпочати мирні переговори… "Таурус" – це засіб для цього - сказав Расмуссен.

Підхід Трампа до України знаходиться в підвішеному стані після того, як президент США, схоже, відмовився від постачання ракет "Томагавк" і натомість оголосив про другий саміт з путіним.

Пізніше Трамп скасував цю зустріч, заявивши, що не вірить, що російський президент серйозно ставиться до миру, і запровадив економічні санкції проти найбільших російських нафтових компаній, "роснєфти" та "лукойлу". Загалом, схоже, він повернувся до позиції, згідно з якою дві сторони мають бути залишені наодинці з боротьбою.

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP

Расмуссен заявив, що Європа досі не усвідомлює загрози, яку становить росія, і закликав використовувати заморожені російські активи для України.

Нам потрібно розморозити заморожені російські активи на суму 150 мільярдів євро [132 мільярди фунтів стерлінгів] у Euroclear та використати ці активи як основу для позики на закупівлю зброї та, сподіваємося, початок реконструкції - сказав він.

Расмуссен передбачив, що європейські лідери зможуть подолати заперечення проти цього плану, висловлені на останній раді міністрів ЄС, головним чином з боку Бельгії, де базується Euroclear. План базується на припущенні, що ні Україні, ні ЄС не потрібно буде повертати позику, а натомість можуть скористатися запропонованою російською виплатою воєнних репарацій Україні.

Однак Бельгія заявляє, що немає гарантій, що репарації будуть виплачені в рамках припинення вогню, і може вимагати від усіх держав ЄС надання Бельгії гарантій щодо повернення позики.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени інвестують 5% ВВП в оборону до 2035 року. Це пов'язано з довгостроковою загрозою з боку росії та її співпрацею з іншими країнами.