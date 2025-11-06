Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP

ukenru
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Популярнi новини
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
08:00 • 29532 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 50224 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 49869 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Тихонченко
Андрій Кудряшов
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Данія
Норвегія
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Опалення

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Польща та Румунія розгортають нову американську систему озброєння Merops для захисту від російських безпілотників, яка здатна виявляти та наближатися до дронів, використовуючи штучний інтелект. Ця система, розгорнута також у Данії, покликана зміцнити оборону на східному фланзі НАТО після серії вторгнень безпілотників у повітряний простір альянсу.

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP

Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських безпілотників після серії вторгнень у повітряний простір НАТО в останні місяці, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

"Американська система Merops, яка є достатньо компактною, щоб поміститися в кузові пікапа середнього розміру, здатна виявляти безпілотники та наближатися до них, використовуючи штучний інтелект для навігації в умовах перешкод супутникового та електронного зв'язку", - ідеться у публікації.

Як повідомили Associated Press військові представники НАТО, окрім розгортання у Польщі та Румунії, система Merops використовуватиметься і Данією в межах заходів щодо зміцнення оборони на східному фланзі альянсу.

"Мета полягає в тому, щоб зробити кордон з росією настільки добре озброєним, щоб сили москви не думали про його перетин, від Норвегії на півночі до Туреччини на півдні", заявили офіційні особи.

Потреба таких технологій загострилася після того, як на початку вересня близько 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Багатомільйонні літаки підняли в повітря для реагування на безпілотники, вартість яких обчислювалася десятками тисяч доларів.

Пізніше Румунія зіткнулася з вторгненням безпілотників, також дрони тимчасово закрили аеропорти в Копенгагені, Мюнхені, Берліні та Брюсселі. Також їх було помічено поблизу військових баз у Бельгії та Данії.

Хоча походження безпілотників не завжди вдавалося відстежити до росії або пов'язати їх із війною в Україні, нагальна потреба в посиленні оборони очевидна. Тривала битва з безпілотниками - або повномасштабна війна, як в Україні - виснажить західні казни та обмежені запаси ракет, пише видання.

"Ця система забезпечує дуже точне виявлення, - заявив полковник Марк Маклеллан, помічник начальника штабу операцій Командування сухопутних військ НАТО. - Вона здатна націлюватися на безпілотники та збивати їх, причому з мінімальними витратами… Це набагато дешевше, ніж піднімати F-35 у повітря та збивати їх ракетою".

Безпілотники літають низько і повільно, що ускладнює їх виявлення радіолокаційними системами, відкаліброваними для виявлення високошвидкісних ракет. Їх також можна прийняти за птахів чи літаки. Система Merops, за словами офіційних осіб НАТО, допомагає усунути ці прогалини.

Merops, "по суті, керує дронами проти дронів", сказав Маклеллан, або стріляючи безпосередньо по ворожому дрону, або інформація з системи може бути передана наземним чи повітряним силам, щоб вони могли його збити.

"Merops" дає командирам "певний час, щоб оцінити загрозу і вирішити - стріляти чи ні", сказав бригадний генерал Томас Ловін, заступник начальника штабу операцій Командування сухопутних військ НАТО.

Він додав, що система може бути використана для захисту як критично важливої ​​інфраструктури, такої як аеропорти, так і збройних сил, які маневрують у зоні бойових дій.

НАТО зараз розгортає перші системи вздовж кордонів Польщі та Румунії, а Данія також вирішила придбати технологію Merops, повідомив Ловін.

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт інвестував у Merops, але і він, і компанія не виявляють особливу публічність, відмовляючись від інтерв'ю. Представники міністерства оборони Польщі та Румунії також відмовилися від публічних коментарів.

Військове керівництво США в Європі також виступає за створення лінії стримування на східному фланзі (Eastern Flank Deterrence Line) - ешелонованої зони оборони вздовж кордону НАТО, пише видання.

Генерал Кріс Донах'ю, командувач сухопутних військ США в Європі та Африці та голова Командування сухопутних військ НАТО, заявив у липні, що хоче створити мережу датчиків та систему командування та управління, яка працюватиме майже з будь-яким доступним обладнанням, дозволяючи замінювати системи в міру їх оновлення або застарівання.

