Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP

Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських безпілотників після серії вторгнень у повітряний простір НАТО в останні місяці, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

"Американська система Merops, яка є достатньо компактною, щоб поміститися в кузові пікапа середнього розміру, здатна виявляти безпілотники та наближатися до них, використовуючи штучний інтелект для навігації в умовах перешкод супутникового та електронного зв'язку", - ідеться у публікації.

Як повідомили Associated Press військові представники НАТО, окрім розгортання у Польщі та Румунії, система Merops використовуватиметься і Данією в межах заходів щодо зміцнення оборони на східному фланзі альянсу.

"Мета полягає в тому, щоб зробити кордон з росією настільки добре озброєним, щоб сили москви не думали про його перетин, від Норвегії на півночі до Туреччини на півдні", заявили офіційні особи.

Потреба таких технологій загострилася після того, як на початку вересня близько 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Багатомільйонні літаки підняли в повітря для реагування на безпілотники, вартість яких обчислювалася десятками тисяч доларів.

Пізніше Румунія зіткнулася з вторгненням безпілотників, також дрони тимчасово закрили аеропорти в Копенгагені, Мюнхені, Берліні та Брюсселі. Також їх було помічено поблизу військових баз у Бельгії та Данії.

Хоча походження безпілотників не завжди вдавалося відстежити до росії або пов'язати їх із війною в Україні, нагальна потреба в посиленні оборони очевидна. Тривала битва з безпілотниками - або повномасштабна війна, як в Україні - виснажить західні казни та обмежені запаси ракет, пише видання.

"Ця система забезпечує дуже точне виявлення, - заявив полковник Марк Маклеллан, помічник начальника штабу операцій Командування сухопутних військ НАТО. - Вона здатна націлюватися на безпілотники та збивати їх, причому з мінімальними витратами… Це набагато дешевше, ніж піднімати F-35 у повітря та збивати їх ракетою".

Безпілотники літають низько і повільно, що ускладнює їх виявлення радіолокаційними системами, відкаліброваними для виявлення високошвидкісних ракет. Їх також можна прийняти за птахів чи літаки. Система Merops, за словами офіційних осіб НАТО, допомагає усунути ці прогалини.

Merops, "по суті, керує дронами проти дронів", сказав Маклеллан, або стріляючи безпосередньо по ворожому дрону, або інформація з системи може бути передана наземним чи повітряним силам, щоб вони могли його збити.

"Merops" дає командирам "певний час, щоб оцінити загрозу і вирішити - стріляти чи ні", сказав бригадний генерал Томас Ловін, заступник начальника штабу операцій Командування сухопутних військ НАТО.

Він додав, що система може бути використана для захисту як критично важливої ​​інфраструктури, такої як аеропорти, так і збройних сил, які маневрують у зоні бойових дій.

НАТО зараз розгортає перші системи вздовж кордонів Польщі та Румунії, а Данія також вирішила придбати технологію Merops, повідомив Ловін.

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт інвестував у Merops, але і він, і компанія не виявляють особливу публічність, відмовляючись від інтерв'ю. Представники міністерства оборони Польщі та Румунії також відмовилися від публічних коментарів.

Військове керівництво США в Європі також виступає за створення лінії стримування на східному фланзі (Eastern Flank Deterrence Line) - ешелонованої зони оборони вздовж кордону НАТО, пише видання.

Генерал Кріс Донах'ю, командувач сухопутних військ США в Європі та Африці та голова Командування сухопутних військ НАТО, заявив у липні, що хоче створити мережу датчиків та систему командування та управління, яка працюватиме майже з будь-яким доступним обладнанням, дозволяючи замінювати системи в міру їх оновлення або застарівання.

