Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі

У Варшаві вирішили не чекати на розробку Європейським Союзом "дронової стіни", оглосивши про створення національної системи протидії "незваним" літальним апаратам. Скільки буде коштувати нова система виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів, оглосять у листопаді, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Польща планує розпочати будівництво національної системи протидії дронам. Це відбудеться у найближчі місяці, оскільки у Варшаві мають намери не затримуватись в очікуванні на ініціативу Європейського Союзу щодо створення "дронової стіни". Відповідну інформацію оголосив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик.

Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проектам - пояснив Томчик в інтерв'ю Bloomberg News

Представник Міноборони Польщі сказав, що його відомство оголосить у листопаді про інвестиції в технології. Ідеться про виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Заступник міністра оборони Польщі не назвав суму інвестицій, але метою є забезпечення польським компаніям щонайменше половини контрактів.

Довідка

У вересні НАТО розгорнуло винищувачі для збиття близько 20 дронів, які перетнули польський кордон під час масштабного російського повітряного удару по Україні — це була перша така реакція з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Інцидент викрив прогалини в обороні країни, оскільки вона була змушена застосовувати дорогі ракети проти дешевих безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо

Польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в повітряному просторі Польщі через атаку рф на Україну. Були активовані всі наявні сили та ресурси, включаючи винищувачі та літак раннього виявлення.

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters