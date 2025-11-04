ukenru
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі

 • 3570 перегляди

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами, з метою задраїти прогалини в обороні країни

Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі

У Варшаві вирішили не чекати на розробку Європейським Союзом "дронової стіни", оглосивши про створення національної системи протидії "незваним" літальним апаратам. Скільки буде коштувати нова система виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів, оглосять у листопаді, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Польща планує розпочати будівництво національної системи протидії дронам. Це відбудеться у найближчі місяці, оскільки у Варшаві мають намери не затримуватись в очікуванні на ініціативу Європейського Союзу щодо створення "дронової стіни". Відповідну інформацію оголосив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик.

Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проектам

- пояснив Томчик в інтерв'ю Bloomberg News

Представник Міноборони Польщі сказав, що його відомство оголосить у листопаді про інвестиції в технології. Ідеться про виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Заступник міністра оборони Польщі не назвав суму інвестицій, але метою є забезпечення польським компаніям щонайменше половини контрактів.

Довідка

У вересні НАТО розгорнуло винищувачі для збиття близько 20 дронів, які перетнули польський кордон під час масштабного російського повітряного удару по Україні — це була перша така реакція з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Інцидент викрив прогалини в обороні країни, оскільки вона була змушена застосовувати дорогі ракети проти дешевих безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо

Польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в повітряному просторі Польщі через атаку рф на Україну. Були активовані всі наявні сили та ресурси, включаючи винищувачі та літак раннього виявлення.

Ігор Тележніков

