Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе

В Варшаве решили не дожидаться разработки Европейским Союзом "дроновой стены", объявив о создании национальной системы противодействия "незваным" летательным аппаратам. Сколько будет стоить новая система обнаружения, глушения и нейтрализации вражеских дронов, объявят в ноябре, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Польша планирует начать строительство национальной системы противодействия дронам. Это произойдет в ближайшие месяцы, поскольку в Варшаве намерены не задерживаться в ожидании инициативы Европейского Союза по созданию "дроновой стены". Соответствующую информацию объявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам - пояснил Томчик в интервью Bloomberg News

Представитель Минобороны Польши сказал, что его ведомство объявит в ноябре об инвестициях в технологии. Речь идет об обнаружении, глушении и нейтрализации вражеских дронов в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Заместитель министра обороны Польши не назвал сумму инвестиций, но целью является обеспечение польским компаниям по меньшей мере половины контрактов.

Справка

В сентябре НАТО развернуло истребители для сбития около 20 дронов, которые пересекли польскую границу во время масштабного российского воздушного удара по Украине — это была первая такая реакция с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Инцидент выявил пробелы в обороне страны, поскольку она была вынуждена применять дорогие ракеты против дешевых беспилотных летательных аппаратов.

Напомним

Польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в воздушном пространстве Польши из-за атаки РФ на Украину. Были активированы все имеющиеся силы и ресурсы, включая истребители и самолет раннего обнаружения.

