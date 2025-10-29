Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем - Reuters

Во вторник, 28 октября, польские истребители перехватили российский самолет, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

российский самолет Ил-20 проводил полет с выключенным транспондером и без поданного плана полета. При этом, как сообщили в польских вооруженных силах, данный самолет не нарушал воздушного пространства их страны.

Страны на восточном фланге НАТО находятся в состоянии повышенной готовности к возможным российским вторжениям в воздушное пространство.

Напомним

Недавно два российских самолета Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, залетев на 700 метров. Литовский МИД выразил решительный протест россиянам, партнеры по НАТО и Европейскому Союзу, а также Североатлантический совет были проинформированы об этом по дипломатическим каналам.

В сентябре три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, где они находились 12 минут. Литва и Латвия, в поддержку Эстонии, ранее выразили протест россии по поводу этих действий.