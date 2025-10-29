Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 24945 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 27917 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 31206 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 91760 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 52628 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 50476 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 76979 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38537 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28729 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22569 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45 • 29073 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"29 жовтня, 02:23 • 26975 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30 • 24993 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 27503 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 13512 перегляди
Публікації
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 24945 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 27923 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 91760 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 60271 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 68117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Меган Маркл
Гаррі, герцог Сассекський
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 8908 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 13835 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 24215 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 26782 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 34408 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
TikTok
Шахед-136

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Польські винищувачі 28 жовтня перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем, що виконував розвідувальну місію з вимкненим транспондером. Літак не порушував повітряного простору Польщі, але країни НАТО на східному фланзі перебувають у стані підвищеної готовності.

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters

У вівторок, 28 жовтня, польські винищувачі перехопили російський літак, що виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

російський літак Іл-20 проводив політ з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту. При цьому, як повідомили у польських збройних силах, даний літак не порушував повітряного простору їхньої країни.

Країни на східному фланзі НАТО перебувають у стані підвищеної готовності до можливих російських вторгнень у повітряний простір.

Нагадаємо

Нещодавно два російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, залетівши на 700 метрів. Литовське МЗС висловило рішучий протест росіянам, партнери по НАТО та Європейському Союзу, а також Північноатлантична рада були поінформовані про це дипломатичними каналами.

У вересні три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, де вони перебували 12 хвилин. Литва та Латвія, на підтримку Естонії, раніше висловили протест росії щодо цих дій.

Євген Устименко

Новини Світу
Техніка
Сутички
Reuters
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Литва
Естонія
Польща