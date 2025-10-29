Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters

У вівторок, 28 жовтня, польські винищувачі перехопили російський літак, що виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

російський літак Іл-20 проводив політ з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту. При цьому, як повідомили у польських збройних силах, даний літак не порушував повітряного простору їхньої країни.

Країни на східному фланзі НАТО перебувають у стані підвищеної готовності до можливих російських вторгнень у повітряний простір.

Нагадаємо

Нещодавно два російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, залетівши на 700 метрів. Литовське МЗС висловило рішучий протест росіянам, партнери по НАТО та Європейському Союзу, а також Північноатлантична рада були поінформовані про це дипломатичними каналами.

У вересні три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, де вони перебували 12 хвилин. Литва та Латвія, на підтримку Естонії, раніше висловили протест росії щодо цих дій.