Польща піднімала винищувачі через масовану атаку рф на Україну
Київ • УНН
Польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в повітряному просторі Польщі через атаку РФ на Україну. Були активовані всі наявні сили та ресурси, включаючи винищувачі та літак раннього виявлення.
Польща піднімала у небо винищувачі через масовану атаку рф на Україну, повідомили у четвер в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у X, пише УНН.
Деталі
Через атаку російської федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, "відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі наявні сили та ресурси, що є в його розпорядженні".
Піднято в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено у найвищий рівень бойової готовності
Як зауважується, "ці операції мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою".
"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування", - наголосили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.
