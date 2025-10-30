$42.080.01
06:35 • 2400 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
06:13 • 5606 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
01:44 • 19521 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 39749 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 41458 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 41412 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 84472 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43626 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 74647 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 31512 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 1664 перегляди

Польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в повітряному просторі Польщі через атаку РФ на Україну. Були активовані всі наявні сили та ресурси, включаючи винищувачі та літак раннього виявлення.

Польща піднімала винищувачі через масовану атаку рф на Україну

Польща піднімала у небо винищувачі через масовану атаку рф на Україну, повідомили у четвер в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у X, пише УНН.

Деталі

Через атаку російської федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі наявні сили та ресурси, що є в його розпорядженні".

Піднято в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено у найвищий рівень бойової готовності

- повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Як зауважується, "ці операції мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою".

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування", - наголосили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Масована ракетно-дронова атака спричинила аварійні відключення електроенергії в Україні30.10.25, 07:37 • 2200 переглядiв

Юлія Шрамко

