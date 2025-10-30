Масована ракетно-дронова атака спричинила аварійні відключення електроенергії в Україні
Київ • УНН
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення компанії Укренерго.
Деталі
Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Інформацію про екстрені відключення електроенергії у низці регіонів підтвердили у ДТЕК.
Через масований обстріл за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення
У свою чергу міністерка енергетики України Світлана Гринчук вказала, що цієї ночі росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.
"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках", - написала Гринчук.
Нагадаємо
Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі в кількох регіонах України виникли проблеми з енергопостачанням. Мер Івано-Франківська попередив про можливі перебої зі світлом, а Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів на Миколаївщині.
