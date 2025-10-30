Массированная ракетно-дроновая атака вызвала аварийные отключения электроэнергии в Украине
Киев • УНН
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании Укрэнерго.
Детали
Отмечается, что восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Информацию об экстренных отключениях электроэнергии в ряде регионов подтвердили в ДТЭК.
Из-за массированного обстрела по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения
В свою очередь министр энергетики Украины Светлана Гринчук указала, что этой ночью россия снова нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины.
"Как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, восстановлению питания и оценке ущерба. Благодарна каждому специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах", - написала Гринчук.
Напомним
В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах Украины возникли проблемы с энергоснабжением. Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможных перебоях со светом, а Укрзализныця сообщила о задержке поездов в Николаевской области.
