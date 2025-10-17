"Укрэнерго" оценило возможности импорта электроэнергии во время отопительного сезона
Киев • УНН
Максимальная мощность импорта электроэнергии в октябре выросла до 2,1 ГВт. Высоковольтная сеть "Укрэнерго" готова к передаче зимних объемов, но российские обстрелы создают трудности.
Энергетики оценили перспективы поставок электроэнергии в отопительный сезон, учитывая российские атаки на украинскую энергетическую систему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Подробности
Как отметили в "Укрэнерго", максимальная мощность импорта в октябре, по сравнению с предыдущими месяцами, уже выросла - и на максимуме достигает 2,1 ГВт.
Для увеличения технических возможностей поставок электроэнергии - происходит необходимая работа в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR), заявили в "Укрэнерго".
Там добавили, что высоковольтная сеть "Укрэнерго" полностью готова к передаче зимних объемов электроэнергии. И если бы не российские обстрелы - энергетики не ожидали бы никаких трудностей во время отопительного сезона, заявил председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Напомним
Недавно в "Нафтогазе" призвали украинцев пересмотреть свои бытовые привычки из-за трудностей отопительного сезона. Там подчеркнули, что отопительный сезон будет сложным, а потребление газа выросло на 20% в начале текущей недели.