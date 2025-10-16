В "Нафтогазі" закликали українців змінити побутові звички через труднощі опалювального сезону

Рівень споживання газу в України зростає кожного дня. Українцям варто переглянути свої побутові звички, оскільки на них чекає важкий опалювальний сезон, заявила заступниця голови наглядової ради НАК "Нафтогаз" Наталія Бойко під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.

Нам всім треба замислитися і трохи переглянути свої побутові звички. Треба змиритися, що цей опалювальний сезон буде складним. Якщо ми споживаємо щось сьогодні, то можливо ми забираємо щось у себе в лютому. Тож я агітую всіх економити енергетичні ресурси

Вона додала, що від початку цього тижня рівень споживання газу українцями виріс на 20%. В зв’язку з цим ситуація наразі складна.

Якщо порівнювати показники з споживання газу у понеділок, 13 жовтня, і сьогодні - то споживання виросло на 20%. Українці догріваються газом, догріваються активно, хоч я і розумію, що органи влади і колеги розуміють, якою складною є ситуація

Вона наголосила, що зараз краще тепліше вдягтися, ніж підвищувати рівень споживання газу, яке зростає кожен день.

Кожен може вдома одягнути додатковий джемпер і я закликаю це робити і максимально економити ресурс. Бо споживання росте і росте високими темпами кожен день. Ми споживаємо зараз більше, ніж минулого року в аналогічний день