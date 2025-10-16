В "Нафтогазе" призвали украинцев изменить бытовые привычки из-за трудностей отопительного сезона

Уровень потребления газа в Украине растет каждый день. Украинцам стоит пересмотреть свои бытовые привычки, поскольку их ждет тяжелый отопительный сезон, заявила заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Наталья Бойко во время Киевского международного экономического форума, сообщает УНН.

Нам всем нужно задуматься и немного пересмотреть свои бытовые привычки. Надо смириться, что этот отопительный сезон будет сложным. Если мы потребляем что-то сегодня, то возможно мы забираем что-то у себя в феврале. Поэтому я агитирую всех экономить энергетические ресурсы

Она добавила, что с начала этой недели уровень потребления газа украинцами вырос на 20%. В связи с этим ситуация сейчас сложная.

Если сравнивать показатели по потреблению газа в понедельник, 13 октября, и сегодня - то потребление выросло на 20%. Украинцы догреваются газом, догреваются активно, хоть я и понимаю, что органы власти и коллеги понимают, насколько сложной является ситуация

Она отметила, что сейчас лучше теплее одеться, чем повышать уровень потребления газа, которое растет каждый день.

Каждый может дома надеть дополнительный джемпер и я призываю это делать и максимально экономить ресурс. Потому что потребление растет и растет высокими темпами каждый день. Мы потребляем сейчас больше, чем в прошлом году в аналогичный день