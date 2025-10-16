В "Нафтогазе" призвали украинцев изменить бытовые привычки из-за трудностей отопительного сезона

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
09:20 • 7104 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 16880 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 28706 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 3668 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 28570 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25158 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22685 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33845 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53955 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52551 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.9м/с
59%
755мм
Популярные новости
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА16 октября, 01:02 • 27336 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16 октября, 02:44 • 29764 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину16 октября, 03:03 • 28480 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК06:15 • 28901 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 24359 просмотра
публикации
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 28743 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto07:27 • 10998 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 24665 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 53640 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 67984 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Денис Шмыгаль
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Сумская область
Черниговская область
Соединённые Штаты
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 24939 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 74160 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 52439 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 54793 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 60156 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136

В "Нафтогазе" призвали украинцев изменить бытовые привычки из-за трудностей отопительного сезона

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

Заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Наталья Бойко заявила, что уровень потребления газа в Украине ежедневно растет, призывая украинцев пересмотреть свои бытовые привычки. Она подчеркнула, что отопительный сезон будет сложным, а потребление газа выросло на 20% с начала недели.

В "Нафтогазе" призвали украинцев изменить бытовые привычки из-за трудностей отопительного сезона

Уровень потребления газа в Украине растет каждый день. Украинцам стоит пересмотреть свои бытовые привычки, поскольку их ждет тяжелый отопительный сезон, заявила заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Наталья Бойко во время Киевского международного экономического форума, сообщает УНН.

Детали

Нам всем нужно задуматься и немного пересмотреть свои бытовые привычки. Надо смириться, что этот отопительный сезон будет сложным. Если мы потребляем что-то сегодня, то возможно мы забираем что-то у себя в феврале. Поэтому я агитирую всех экономить энергетические ресурсы

- призвала Бойко.

Она добавила, что с начала этой недели уровень потребления газа украинцами вырос на 20%. В связи с этим ситуация сейчас сложная.

Если сравнивать показатели по потреблению газа в понедельник, 13 октября, и сегодня - то потребление выросло на 20%. Украинцы догреваются газом, догреваются активно, хоть я и понимаю, что органы власти и коллеги понимают, насколько сложной является ситуация

- подчеркнула Бойко.

Она отметила, что сейчас лучше теплее одеться, чем повышать уровень потребления газа, которое растет каждый день.

Каждый может дома надеть дополнительный джемпер и я призываю это делать и максимально экономить ресурс. Потому что потребление растет и растет высокими темпами каждый день. Мы потребляем сейчас больше, чем в прошлом году в аналогичный день

- добавила Бойко.

Дополнение

Россия этой ночью в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины - десятками ракет и сотнями дронов, известно о 4 пострадавших специалистах, работа ряда критически важных объектов остановлена, украинцев призывают экономно относиться к потреблению газа.

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Военное положение
Война в Украине
Нафтогаз
Украина