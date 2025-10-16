рф ушосте масовано атакувала газову інфраструктуру: 4 постраждалих, є зупинка низки об'єктів, варто економити газ - Нафтогаз
Київ • УНН
росія вночі вшосте з жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України ракетами та дронами, що призвело до поранення чотирьох спеціалістів та зупинки роботи критично важливих об'єктів. "Нафтогаз" закликає українців до економного споживання газу.
Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Російські війська випустили десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні дронів-"шахедів". Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом і теплом
"На жаль, є постраждалі. Чотирьом нашим колегам зараз надається допомога. Є влучання та руйнування одразу в кількох областях. Робота низки критично важливих обʼєктів зупинена. Наші фахівці негайно приступають до ліквідації наслідків", - повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Це, за даними Нафтогазу, "уже шоста масована атака на газову інфраструктуру лише з початку жовтня". "Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту", - ідеться у повідомленні.
"Звертаюсь з проханням до всіх - за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив Корецький.
