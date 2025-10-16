рф в шестой раз массированно атаковала газовую инфраструктуру: 4 пострадавших, есть остановка ряда объектов, стоит экономить газ - Нафтогаз
Киев • УНН
россия ночью в шестой раз с октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины ракетами и дронами, что привело к ранению четырех специалистов и остановке работы критически важных объектов. "Нафтогаз" призывает украинцев к экономному потреблению газа.
россия ночью в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины - десятками ракет и сотнями дронов, известно о 4 пострадавших специалистах, работа ряда критически важных объектов остановлена, украинцев призывают экономно относиться к потреблению газа, сообщили в четверг в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
Этой ночью враг снова совершил масштабную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Российские войска выпустили десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни дронов-"шахедов". Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, обеспечивающие украинцев газом и теплом
"К сожалению, есть пострадавшие. Четверым нашим коллегам сейчас оказывается помощь. Есть попадания и разрушения сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Это, по данным Нафтогаза, "уже шестая массированная атака на газовую инфраструктуру только с начала октября". "Такие удары непосредственно влияют на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта", - говорится в сообщении.
"Обращаюсь с просьбой ко всем - по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Имеем силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает", - отметил Корецкий.
