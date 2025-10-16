рф в шестой раз массированно атаковала газовую инфраструктуру: 4 пострадавших, есть остановка ряда объектов, стоит экономить газ - Нафтогаз

$41.760.01
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 16807 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 18280 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 18690 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 31243 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 52882 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52010 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42429 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 40402 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28755 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила15 октября, 22:57 • 16235 просмотра
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА16 октября, 01:02 • 17077 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 19048 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину03:03 • 17872 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК06:15 • 17129 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 6646 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 43720 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 58113 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 51533 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 51064 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Полтавская область
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 19627 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 69175 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 47718 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 50207 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 55888 просмотра
МиГ-31
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136

рф в шестой раз массированно атаковала газовую инфраструктуру: 4 пострадавших, есть остановка ряда объектов, стоит экономить газ - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 294 просмотра

россия ночью в шестой раз с октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины ракетами и дронами, что привело к ранению четырех специалистов и остановке работы критически важных объектов. "Нафтогаз" призывает украинцев к экономному потреблению газа.

рф в шестой раз массированно атаковала газовую инфраструктуру: 4 пострадавших, есть остановка ряда объектов, стоит экономить газ - Нафтогаз
naftogaz.com

россия ночью в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины - десятками ракет и сотнями дронов, известно о 4 пострадавших специалистах, работа ряда критически важных объектов остановлена, украинцев призывают экономно относиться к потреблению газа, сообщили в четверг в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Этой ночью враг снова совершил масштабную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Российские войска выпустили десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни дронов-"шахедов". Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, обеспечивающие украинцев газом и теплом

- сообщили в Нафтогазе.

"К сожалению, есть пострадавшие. Четверым нашим коллегам сейчас оказывается помощь. Есть попадания и разрушения сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Это, по данным Нафтогаза, "уже шестая массированная атака на газовую инфраструктуру только с начала октября". "Такие удары непосредственно влияют на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта", - говорится в сообщении.

"Обращаюсь с просьбой ко всем - по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Имеем силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает", - отметил Корецкий.

10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16.10.25, 10:17 • 3434 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Война в Украине
Укргаздобыча
Нафтогаз
Украина