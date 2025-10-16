10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
В результате ночных атак врага на энергообъекты в 10 областях Украины и Киеве действуют аварийные отключения, еще одна область - на графиках. Укрэнерго призывает не включать несколько мощных электроприборов одновременно из-за высокого потребления.
В 10 областях и Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, еще одна область - на графиках, и вечером во всех регионах вероятны графики для промышленности. Враг снова атаковал энергетику, из-за чего есть обесточивания в нескольких областях. Потребление держится на высоком уровне, стоит не включать сегодня несколько мощных электроприборов одновременно, сообщили в Укрэнерго в четверг, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях
Как сообщается, аварийно-восстановительные работы уже начались.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в городе Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения
Причина введения ограничений, как указано, - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
"На Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель", - сообщили в Укрэнерго. Аварийно-восстановительные работы в регионе, как указано, продолжаются.
Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей
Потребление
"Потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня, 16 октября, по состоянию на 7:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня - в среду. Причина - удержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении.
Вчера, 15 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром - такой же, как и максимум предыдущего дня.
"Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется в течение всех суток. Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно", - подчеркнули в Укрэнерго.
