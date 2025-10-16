Киев переведен на экстренные отключения света
Киев • УНН
Киев перешел на экстренные отключения электроэнергии, которые действуют вне графика. Ранее такие отключения были введены в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской и Полтавской областях.
Киев переведен на экстренные отключения электроэнергии, в дополнение к ряду областей, где они были введены ранее сегодня, о чем сообщается в приложении "Киев Цифровой", пишет УНН.
Детали
"Действуют экстренные отключения вне графика", - говорится в сообщении в столичном приложении.
Также они введены в Киевской области.
"По команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения", - сообщили в энергокомпании ДТЭК.
Напомним
Утром 16 октября в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Полтавской областях были введены экстренные отключения света. На Черниговщине действует график почасовых отключений.