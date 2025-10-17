$41.640.12
Ексклюзив
08:14 • 10300 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 28110 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 21284 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 52999 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 57818 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 41488 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42022 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40765 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 64776 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37999 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
"Укренерго" оцінило можливості імпорту електроенергії під час опалювального сезону

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Максимальна потужність імпорту електроенергії у жовтні зросла до 2,1 ГВт. Високовольтна мережа "Укренерго" готова до передачі зимових обсягів, але російські обстріли створюють труднощі.

"Укренерго" оцінило можливості імпорту електроенергії під час опалювального сезону

Енергетики оцінили перспективи постачання електроенергії в опалювальний сезон, зважаючи на російські атаки на українську енергетичну систему. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Як зазначили в "Укренерго", максимальна потужність імпорту у жовтні, порівняно з попередніми місяцями, вже зросла - і на максимумі сягає 2,1 ГВт.

Для збільшення технічних можливостей постачання електроенергії - відбувається необхідна робота у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR), заявили в "Укренерго".

Там додали, що високовольтна мережа "Укренерго" повністю готова до передачі зимових обсягів електроенергії. І якби не російські обстріли - енергетики не очікували б жодних труднощів під час опалювального сезону, заявив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Нагадаємо

Нещодавно в "Нафтогазі" закликали українців переглянути свої побутові звички через труднощі опалювального сезону. Там наголосили, що опалювальний сезон буде складним, а споживання газу зросло на 20% на початку поточного тижня.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Нафтогаз України
Укренерго
Україна