"Укренерго" оцінило можливості імпорту електроенергії під час опалювального сезону
Київ • УНН
Максимальна потужність імпорту електроенергії у жовтні зросла до 2,1 ГВт. Високовольтна мережа "Укренерго" готова до передачі зимових обсягів, але російські обстріли створюють труднощі.
Енергетики оцінили перспективи постачання електроенергії в опалювальний сезон, зважаючи на російські атаки на українську енергетичну систему. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".
Деталі
Як зазначили в "Укренерго", максимальна потужність імпорту у жовтні, порівняно з попередніми місяцями, вже зросла - і на максимумі сягає 2,1 ГВт.
Для збільшення технічних можливостей постачання електроенергії - відбувається необхідна робота у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR), заявили в "Укренерго".
Там додали, що високовольтна мережа "Укренерго" повністю готова до передачі зимових обсягів електроенергії. І якби не російські обстріли - енергетики не очікували б жодних труднощів під час опалювального сезону, заявив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.
Нагадаємо
Нещодавно в "Нафтогазі" закликали українців переглянути свої побутові звички через труднощі опалювального сезону. Там наголосили, що опалювальний сезон буде складним, а споживання газу зросло на 20% на початку поточного тижня.