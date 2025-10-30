Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів
Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі в кількох регіонах України виникли проблеми з енергопостачанням. Мер Івано-Франківська попередив про можливі перебої зі світлом, а Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів на Миколаївщині.
Деталі
Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливі перебої зі світлом у місті.
Під ударами енергетична інфраструктура країни!
Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що в результаті ворожого обстрілу сталося знеструмлення на Миколаївщині.
Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками
Це стосується рейсів:
- 127 Запоріжжя-Львів;
- 128 Львів-Запоріжжя;
- 51 Одеса-Запоріжжя;
- 7 Харків-Одеса;
- 53 Дніпро-Одеса.
Нагадаємо
27 жовтня частина Сумської громади залишилася без електроенергії внаслідок атак російських військ.
