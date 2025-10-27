Частина Сум залишилася без світла після російської атаки
Київ • УНН
Через ворожі атаки частина Сумської громади та міста Суми залишилися без електроенергії. Водоканал у місті переведено на резервні джерела живлення.
Частина Сумської громади залишилася без електроенергії внаслідок атак російських військ, у тому числі частина Сум, водоканал у місті - на резервних джерелах живлення, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров і голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
Через ворожі атаки тимчасово без світла частина Сумської громади
Внаслідок нічної ворожої атаки частина мешканців Сум залишається без світла. Водоканал працює на резервних джерелах живлення
Зі слів голови ОВА, усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання.
