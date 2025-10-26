Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
Київ • УНН
27 жовтня в Україні запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки торкнуться промислових споживачів з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.
У понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
Деталі
У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.
Водночас в "Укренерго" попередили: обсяг застосування обмежень може змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Нагадаємо
