$41.900.00
48.550.00
ukenru
18:56 • 738 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
15:25 • 10858 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28 • 16366 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 17126 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 25108 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 21841 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 18563 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 34291 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13904 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13639 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
742мм
Популярные новости
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек26 октября, 09:16 • 22592 просмотра
Громкое ограбление Лувра: следствие подозревает, что грабители имели сообщников среди сотрудников музея26 октября, 09:25 • 5880 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе на публике в ПарижеVideo26 октября, 11:22 • 7188 просмотра
Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали картуVideo26 октября, 12:45 • 11976 просмотра
В сети показали, как москву окружили многоуровневой системой ПВОPhoto26 октября, 13:10 • 10882 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 34293 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 67253 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 93506 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 76825 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 97240 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Музыкант
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Днепропетровская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 36558 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 42968 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 43131 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 43729 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 46211 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Золото
Ракетная система С-300

Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября

Киев • УНН

 • 740 просмотра

27 октября в Украине введут ограничения потребления электроэнергии. Графики коснутся промышленных потребителей с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.

Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября

В понедельник, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Подробности

В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.

В то же время в "Укрэнерго" предупредили: объем применения ограничений может измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- предупредили украинцев.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге из-за удара молнии частично пропал свет.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина