Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
Киев • УНН
27 октября в Украине введут ограничения потребления электроэнергии. Графики коснутся промышленных потребителей с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.
В понедельник, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.
Подробности
В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.
В то же время в "Укрэнерго" предупредили: объем применения ограничений может измениться.
