Цього разу - не росіяни: блискавка спричинила масові відключення світла у Кривому Розі
Київ • УНН
У Кривому Розі 26 жовтня через удар блискавки виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, без світла залишився район Інгулець.
У неділю, 26 жовтня у Кривому Розі Дніпропетровської області виникли перебої з електропостачанням через удар блискавки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".
Деталі
За даними місцевих ЗМІ і Telegram-каналів, блискавка спричинила зникнення світла в частині міста. Зокрема, йдеться про район Інгулець.
Також в мережі з’явилось відповідне відео.
Додатково
Інгулець входить до складу Кривого Рогу з 2002 року: до того, з 1956 до 2002 року це було окреме місто. Датою заснування Інгульця вважається 1922 рік: площа населеного пункту - 10,5 км². Кількість населення складає приблизно 62 000 чоловік.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що 26 жовтня росіяни атакували Кривий Ріг керованою авіабомбою. Від уламків постраждало промислове підприємство, одна людина постраждала.