На этот раз - не россияне: молния вызвала массовые отключения света в Кривом Роге

В воскресенье, 26 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области возникли перебои с электроснабжением из-за удара молнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог".

Подробности

По данным местных СМИ и Telegram-каналов, молния вызвала исчезновение света в части города. В частности, речь идет о районе Ингулец.

Также в сети появилось соответствующее видео.

Дополнительно

Ингулец входит в состав Кривого Рога с 2002 года: до этого, с 1956 по 2002 год это был отдельный город. Датой основания Ингульца считается 1922 год: площадь населенного пункта - 10,5 км². Численность населения составляет примерно 62 000 человек.

Напомним

УНН сообщал, что 26 октября россияне атаковали Кривой Рог управляемой авиабомбой. От обломков пострадало промышленное предприятие, один человек пострадал.