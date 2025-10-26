На этот раз - не россияне: молния вызвала массовые отключения света в Кривом Роге

$41.900.00
48.550.00
ukenru
15:25 • 6112 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28 • 10967 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
11:39 • 13344 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 21462 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 19170 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 17626 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 30972 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13621 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13441 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15879 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
72%
742мм
Популярные новости
Джон Бон Джови снова появится на сцене после тяжелой операции26 октября, 07:57 • 8590 просмотра
Число пострадавших от атаки рф на столицу возросло до 31, самой младшей - 4 года26 октября, 08:10 • 13734 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек26 октября, 09:16 • 19993 просмотра
Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали картуVideo12:45 • 8116 просмотра
В сети показали, как москву окружили многоуровневой системой ПВОPhoto13:10 • 5842 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 30972 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 64549 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 91277 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 74585 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 95123 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Музыкант
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Днепропетровская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 35224 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 41438 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 41711 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 42368 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 44887 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Отопление

На этот раз - не россияне: молния вызвала массовые отключения света в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

В Кривом Роге 26 октября из-за удара молнии возникли перебои с электроснабжением. В частности, без света остался район Ингулец.

На этот раз - не россияне: молния вызвала массовые отключения света в Кривом Роге

В воскресенье, 26 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области возникли перебои с электроснабжением из-за удара молнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог".

Подробности

По данным местных СМИ и Telegram-каналов, молния вызвала исчезновение света в части города. В частности, речь идет о районе Ингулец.

Также в сети появилось соответствующее видео.

Дополнительно

Ингулец входит в состав Кривого Рога с 2002 года: до этого, с 1956 по 2002 год это был отдельный город. Датой основания Ингульца считается 1922 год: площадь населенного пункта - 10,5 км². Численность населения составляет примерно 62 000 человек.

Напомним

УНН сообщал, что 26 октября россияне атаковали Кривой Рог управляемой авиабомбой. От обломков пострадало промышленное предприятие, один человек пострадал.

Евгений Устименко

ОбществоПроисшествияПогода и окружающая среда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Кривой Рог