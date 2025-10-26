Ворог КАБом атакував Кривий Ріг, є постраждалий та пошкодження - Вілкул
Київ • УНН
Російська армія атакувала Кривий Ріг керованою авіабомбою, яку знищила ППО. Внаслідок падіння уламків постраждало промислове підприємство, одна людина отримала легкі поранення.
Армія рф атакувала Кривий Ріг КАБом, який знищила ППО, постраждала одна людина. Про це повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО. Дякуємо! Від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежа вже загашена
За його словами, одна людина постраждала, не важка.
У Кривому Розі пролунав вибух, над містом здійнявся стовп диму. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, окупанти, ймовріно, атакували КАБом