Ворог КАБом атакував Кривий Ріг, є постраждалий та пошкодження - Вілкул

$41.900.00
48.550.00
11:39 • 3284 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
10:52 • 10267 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 10975 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 11324 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 19532 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 11429 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 11814 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
07:48 • 15070 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 14431 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 36290 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
Популярнi новини
Дружина Макрона Бріжит помилково з'явилася на податковому порталі під чоловічим ім'ям: розпочато розслідування26 жовтня, 03:16 • 12061 перегляди
Україна перейшла на зимовий час26 жовтня, 04:00 • 5748 перегляди
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалихPhoto26 жовтня, 05:24 • 33377 перегляди
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки08:10 • 3982 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб09:16 • 13019 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
10:00 • 19537 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 57683 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 08:45 • 85676 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 69012 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47 • 89944 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 31744 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 37757 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 38238 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 39086 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 41654 перегляди
Ворог КАБом атакував Кривий Ріг, є постраждалий та пошкодження - Вілкул

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Російська армія атакувала Кривий Ріг керованою авіабомбою, яку знищила ППО. Внаслідок падіння уламків постраждало промислове підприємство, одна людина отримала легкі поранення.

Ворог КАБом атакував Кривий Ріг, є постраждалий та пошкодження - Вілкул

Армія рф атакувала Кривий Ріг КАБом, який знищила ППО, постраждала одна людина. Про це  повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.  

Місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО. Дякуємо! Від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежа вже загашена 

- повідомив Вілкул.

За його словами, одна людина постраждала, не важка.

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт24.10.25, 17:29 • 39019 переглядiв

Раніше

У Кривому Розі пролунав вибух, над містом здійнявся стовп диму. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, окупанти, ймовріно, атакували КАБом

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Кривий Ріг