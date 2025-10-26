Враг КАБом атаковал Кривой Рог, есть пострадавший и повреждения - Вилкул

Армия рф атаковала Кривой Рог КАБом, который уничтожила ПВО, пострадал один человек. Об этом сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО. Спасибо! От обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен - сообщил Вилкул.

По его словам, один человек пострадал, не тяжело.

Ранее

В Кривом Роге прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Как сообщают местные Telegram-каналы, оккупанты, вероятно, атаковали КАБом