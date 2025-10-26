Враг КАБом атаковал Кривой Рог, есть пострадавший и повреждения - Вилкул
Киев • УНН
Российская армия атаковала Кривой Рог управляемой авиабомбой, которую уничтожила ПВО. В результате падения обломков пострадало промышленное предприятие, один человек получил легкие ранения.
Армия рф атаковала Кривой Рог КАБом, который уничтожила ПВО, пострадал один человек. Об этом сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО. Спасибо! От обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен
По его словам, один человек пострадал, не тяжело.
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт24.10.25, 17:29 • 39047 просмотров
Ранее
В Кривом Роге прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Как сообщают местные Telegram-каналы, оккупанты, вероятно, атаковали КАБом