Враг КАБом атаковал Кривой Рог, есть пострадавший и повреждения - Вилкул

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:39 • 7222 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 14967 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 14488 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 14663 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 24923 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 12485 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 12605 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15423 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 36470 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65798 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.5м/с
59%
742мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto26 октября, 05:24 • 36367 просмотра
Минус 900 солдат и 214 БпЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки26 октября, 05:45 • 6254 просмотра
Россия использует визит Дмитриева для распространения кремлевских нарративов в инфопространстве США - ISW26 октября, 06:07 • 3912 просмотра
Число пострадавших от атаки рф на столицу возросло до 31, самой младшей - 4 года08:10 • 9722 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек09:16 • 16019 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 24907 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 60688 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 88309 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 71591 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 92434 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Лувр
Париж
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 33645 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 39643 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 39987 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 40758 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 43307 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400
Отопление

Враг КАБом атаковал Кривой Рог, есть пострадавший и повреждения - Вилкул

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог управляемой авиабомбой, которую уничтожила ПВО. В результате падения обломков пострадало промышленное предприятие, один человек получил легкие ранения.

Враг КАБом атаковал Кривой Рог, есть пострадавший и повреждения - Вилкул

Армия рф атаковала Кривой Рог КАБом, который уничтожила ПВО, пострадал один человек. Об этом сообщил в четверг глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО. Спасибо! От обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен

- сообщил Вилкул.

По его словам, один человек пострадал, не тяжело.

российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт24.10.25, 17:29 • 39047 просмотров

Ранее

В Кривом Роге прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Как сообщают местные Telegram-каналы, оккупанты, вероятно, атаковали КАБом

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Вилкул Александр
Кривой Рог