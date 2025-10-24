российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт

Сегодня враг впервые атаковал Одесскую область КАБами, от которых ранее страдали в основном прифронтовые территории. После этой атаки украинцы начали задаваться вопросом, какие еще регионы Украины могут быть атакованы обновленными российскими бомбами с реактивным двигателем. УНН обратился к военному эксперту Владиславу Селезневу, чтобы узнать радиус поражения нового вооружения и находится ли столица в зоне риска.

Достанут ли новые российские КАБы до столицы

На вопрос, достанут ли обновленные реактивным двигателем КАБы до столицы, Селезнев сказал, что на данный конкретный момент такой угрозы нет. Впрочем, это оружие постоянно модернизируется.

Да, пока до столицы она не достает, ведь речь идет о недостаточно мощных реактивных двигателях, которые производит промышленность Китайской Народной Республики - отметил эксперт.

Селезнев пояснил, что в случае с Одесской областью, враг, скорее всего, атаковал с территории временно оккупированного Крыма, "над акваторией Черного моря, абсолютно безнаказанно для самолетов российской авиации, потому что туда наши системы противовоздушной обороны не могут достать".

Что касается Киевской области, то, как отмечает эксперт, от северных регионов до столицы по прямой — 200 км. И россияне "не решатся атаковать непосредственно от линии госграницы, или тем более пересекая линию госграницы между Россией и Украиной или Беларусью и Украиной для осуществления таких шагов".

Впрочем, по его словам, враг сознательно делает ставку на увеличение ракетных компонентов и закладывает в российский бюджет большие деньги для реализации этих планов. Селезнев подчеркнул, что атака КАБами столицы это – не необозримая перспектива, ведь "не стоит недооценивать способности китайцев". Кроме этого, он отметил необходимость ответных атак с нашей стороны.

Атаковать в том числе путем уничтожения носителей тех самых, то есть самолетов в местах дислокаций. И для того нам, в том числе нужны те самые Томагавки, относительно передачи которых до сих пор медлит американское правительство. Это плохая ситуация, на самом деле. В зоне риска оказывается не наша столица, но все прифронтовые и приграничные территории, это так точно. Включая Чернигов, Сумы, Харьков, Днепр, Полесье - подчеркнул Селезнев.

Стоимость реактивных КАБов

Селезнев отметил, что цена этого вида вооружения довольно низкая, что позволяет врагу существенно экономить средства и дорогостоящие ракеты. Как поясняет эксперт, ракета типа "Кинжал" стоит около 4,5 млн долларов, ракета типа "Калибр" - 2-2,5 млн долларов. А вот фугасные авиабомбы, довольно большое количество которых россиянам осталось в наследство от Советского Союза, стоит нескольких десятков тысяч долларов.

"Плюс двигатель, который стоит даже максимальная комплектация 15 тысяч долларов. То есть суммарно до 100 тысяч долларов. Противник имеет мощное оружие, потому что если речь идет о том, что в основе этого комплекса фугасная авиабомба весом в 500 кг… представьте себе, какие разрушения в городе она оставляет после себя. Поэтому я думаю, что так и делают: наносить нам как можно больший ущерб, тратя при этом как можно меньше финансовых ресурсов", - добавил он.

При этом, как отмечает эксперт, именно реактивные двигатели находятся в свободном доступе и при условии большого запроса или заказа, скорее всего, их стоимость еще меньше приведенной выше.

Такой унифицированный боеприпас, который сочетает в себе фугасную авиабомбу, оборудованную УПК, то есть крылышками и оборудованный реактивным двигателем, что может давать расстояние до 200 км. Как видим, несколько прилетов по порту в Южном создает для нас серьезную проблему - подчеркнул военный.

Ранее его дальность достигала 60-70 км, то есть без реактивных двигателей.

Напомним

Ранее УНН писал, что по данным Олега Кипера, начальника Одесской ОВА, захватчики впервые направили управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре региона. Кипер подчеркнул новую серьезную угрозу для Одесской области, отметив опасность значительных разрушений.