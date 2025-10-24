$41.900.14
48.550.18
ukenru
Эксклюзив
14:29 • 1756 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 3084 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 17146 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 16705 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 16197 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 25832 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63424 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 26895 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20311 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21935 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
79%
739мм
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 34874 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40640 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 38594 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 41674 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 28767 просмотра
публикации
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 17146 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 18755 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 19402 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63424 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 60268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Олег Кипер
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 5868 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 21111 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40975 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 30699 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 34681 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Су-34
Фильм

российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.

российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт

Сегодня враг впервые атаковал Одесскую область КАБами, от которых ранее страдали в основном прифронтовые территории. После этой атаки украинцы начали задаваться вопросом, какие еще регионы Украины могут быть атакованы обновленными российскими бомбами с реактивным двигателем. УНН обратился к военному эксперту Владиславу Селезневу, чтобы узнать радиус поражения нового вооружения и находится ли столица в зоне риска.

Достанут ли новые российские КАБы до столицы

На вопрос, достанут ли обновленные реактивным двигателем КАБы до столицы, Селезнев сказал, что на данный конкретный момент такой угрозы нет. Впрочем, это оружие постоянно модернизируется.

Да, пока до столицы она не достает, ведь речь идет о недостаточно мощных реактивных двигателях, которые производит промышленность Китайской Народной Республики

- отметил эксперт.

Селезнев пояснил, что в случае с Одесской областью, враг, скорее всего, атаковал с территории временно оккупированного Крыма, "над акваторией Черного моря, абсолютно безнаказанно для самолетов российской авиации, потому что туда наши системы противовоздушной обороны не могут достать".

Что касается Киевской области, то, как отмечает эксперт, от северных регионов до столицы по прямой — 200 км. И россияне "не решатся атаковать непосредственно от линии госграницы, или тем более пересекая линию госграницы между Россией и Украиной или Беларусью и Украиной для осуществления таких шагов".

Впрочем, по его словам, враг сознательно делает ставку на увеличение ракетных компонентов и закладывает в российский бюджет большие деньги для реализации этих планов. Селезнев подчеркнул, что атака КАБами столицы это – не необозримая перспектива, ведь "не стоит недооценивать способности китайцев". Кроме этого, он отметил необходимость ответных атак с нашей стороны.

Атаковать в том числе путем уничтожения носителей тех самых, то есть самолетов в местах дислокаций. И для того нам, в том числе нужны те самые Томагавки, относительно передачи которых до сих пор медлит американское правительство. Это плохая ситуация, на самом деле. В зоне риска оказывается не наша столица, но все прифронтовые и приграничные территории, это так точно. Включая Чернигов, Сумы, Харьков, Днепр, Полесье

- подчеркнул Селезнев.

Стоимость реактивных КАБов

Селезнев отметил, что цена этого вида вооружения довольно низкая, что позволяет врагу существенно экономить средства и дорогостоящие ракеты. Как поясняет эксперт, ракета типа "Кинжал" стоит около 4,5 млн долларов, ракета типа "Калибр" - 2-2,5 млн долларов. А вот фугасные авиабомбы, довольно большое количество которых россиянам осталось в наследство от Советского Союза, стоит нескольких десятков тысяч долларов.

"Плюс двигатель, который стоит даже максимальная комплектация 15 тысяч долларов. То есть суммарно до 100 тысяч долларов. Противник имеет мощное оружие, потому что если речь идет о том, что в основе этого комплекса фугасная авиабомба весом в 500 кг… представьте себе, какие разрушения в городе она оставляет после себя. Поэтому я думаю, что так и делают: наносить нам как можно больший ущерб, тратя при этом как можно меньше финансовых ресурсов", - добавил он.

При этом, как отмечает эксперт, именно реактивные двигатели находятся в свободном доступе и при условии большого запроса или заказа, скорее всего, их стоимость еще меньше приведенной выше.

Такой унифицированный боеприпас, который сочетает в себе фугасную авиабомбу, оборудованную УПК, то есть крылышками и оборудованный реактивным двигателем, что может давать расстояние до 200 км. Как видим, несколько прилетов по порту в Южном создает для нас серьезную проблему

- подчеркнул военный.

Ранее его дальность достигала 60-70 км, то есть без реактивных двигателей.

Напомним

Ранее УНН писал, что по данным Олега Кипера, начальника Одесской ОВА, захватчики впервые направили управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре региона. Кипер подчеркнул новую серьезную угрозу для Одесской области, отметив опасность значительных разрушений.

Алена Уткина

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
«Калибр» (семейство ракет)
Беларусь
Олег Кипер
Одесская область
Федеральное правительство Соединенных Штатов
Днепр
Х-47М2 "Кинжал"
Черное море
Крым
Китай
Украина
Чернигов
Сумы
Киев
Харьков