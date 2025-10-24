$41.900.14
48.550.18
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 2630 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4814 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18224 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17366 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16705 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25989 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63934 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26940 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20345 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21954 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
79%
739мм
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 35554 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41580 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 39346 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 42400 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 29533 перегляди
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 18224 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 19207 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 19811 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63934 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 60666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 130 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 6352 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 21332 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41629 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 30872 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Су-34
Фільм

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

Київ • УНН

 • 2644 перегляди

Російські війська вперше атакували Одещину модернізованими КАБами з реактивним двигуном. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що наразі Київ не під загрозою, але ситуація може змінитися.

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

Сьогодні ворог вперше атакував Одещину КАБами, від яких раніше потерпали здебільшого прифронтові території. Після цієї атаки, українці почали загадуватися над питанням, які ще регіони України можуть бути атаковані оновленими російськими бомбами з реактивним двигуном. УНН звернувся до військового експерта Владислава Селезньова, аби дізнатися радіус ураження нового озброєння і чи знаходиться столиця у ризику небезпеки.

Чи дістануть нові російські КАБи до столиці

На запитання, чи діставатимуть оновлені реактивним двигуном КАБи до столиці, Селезньов сказав, що на цю конкретну мить, такої загрози немає. Втім ця зброя постійно модернізується.

Так, поки що до столиці вона не дістає, адже йдеться про недостатньо потужні реактивні двигуни, які виготовляє промисловість Китайської Народної Республіки

- зазначив експерт.

Селезньов пояснив, що у випадку з Одещиною, ворог скоріш за все атакував з території тимчасово окупованого Криму, "над акваторією Чорного моря, абсолютно безкарно для літаків російської авіації, бо туди наші системи протиповітряної оборони не можуть дістати".

Що стосується Київщини, то, як наголошує експерт, з північних регіонів до столиці по прямий - 200 км. І росіяни "не наважаться атакувати безпосередньо від лінії держкордону, чи тим більше перетинаючи лінію держкордону між росією та Україною чи білорусі та Україною для здійснення таких кроків".

Втім за його словами ворог свідомо робить ставку на збільшення ракетних компонентів і закладає в російський бюджет великі гроші для реалізації цих планів. Селезньов підкреслив, що атака КАБами столиці це – не неосяжна перспектива, адже "не варто недооцінювати спроможності китайців". Окрім цього, він наголосив на необхідності атак у відповідь з нашого боку.

Атакувати в тому числі шляхом знищення носіїв тих самих, тобто літаків в місцях дислокацій. І для того нам, в тому числі потрібні ті самі Томагавки, щодо передачі яких і досі зволікає американський уряд. Це погана ситуація, насправді. В зоні ризику опиняється не наша столиця, але всі прифронтові та прикордонні території, це так точно. Включно Чернігів, Суми, Харків, Дніпро, Полісся

- підкреслив Селезньов.

Вартість реактивних КАБів

Селезньов зауважив, що ціна цього виду озброєння доволі низька, що дозволяє ворогу суттєво економити кошти і дороговартісні ракети. Як пояснює експерт, ракета типу "Кинжал" коштує близько 4,5 млн доларів, ракета типу "Калібр" - 2-2,5 млн доларів. А ось фугасні авіабомби, доволі велика кількість яких росіянам лишилась у спадок від Радянського Союзу, коштує декількох десяток тисяч доларів.

"Плюс двигун, який вартує навіть максимальна комплектація 15 тисяч доларів. Тобто сумарно до 100 тисяч доларів. Противник має потужну зброю, бо якщо йдеться про те, що в основі цього комплексу фугасна авіабомба вагою з 500 кг…уявіть собі, які руйнування в місті вона залишає по собі. Тому я думаю, що то ж так і роблять: задавати нам чим більшої шкоди, витрачаючи при тому чим менше фінансових ресурсів", - додав він.

При цьому, як наголошує експерт саме реактивні двигуни є у вільному доступі і за умови великого запиту чи замовлення, скоріш за все, їхня вартість ще менше за наведену вище.

Такий уніфікований боєприпас, який поєднує в собі фугасну авіабомбу, обладнану УПК, тобто крильцями і обладнаний реактивним двигуном, що може давати відстань до 200 км. Як бачимо, кілька прильотів по порту в Південному створює для нас серйозну проблему

- підкреслив військовий.

Раніше його дальність досягала 60-70 км, тобто без реактивних двигунів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за даними Олега Кіпера, начальника Одеської ОВА, загарбники вперше скерували керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону. Кіпер наголосив про нову серйозну загрозу для Одещини, зазначивши про небезпеку значних руйнувань.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
«Калібр» (сімейство ракет)
Білорусь
Олег Кіпер
Одеська область
Федеральна влада США
Дніпро (місто)
Х-47М2 «Кинджал»
Чорне море
Крим
Китай
Україна
Чернігів
Суми
Київ
Харків