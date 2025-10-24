російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

Сьогодні ворог вперше атакував Одещину КАБами, від яких раніше потерпали здебільшого прифронтові території. Після цієї атаки, українці почали загадуватися над питанням, які ще регіони України можуть бути атаковані оновленими російськими бомбами з реактивним двигуном. УНН звернувся до військового експерта Владислава Селезньова, аби дізнатися радіус ураження нового озброєння і чи знаходиться столиця у ризику небезпеки.

Чи дістануть нові російські КАБи до столиці

На запитання, чи діставатимуть оновлені реактивним двигуном КАБи до столиці, Селезньов сказав, що на цю конкретну мить, такої загрози немає. Втім ця зброя постійно модернізується.

Так, поки що до столиці вона не дістає, адже йдеться про недостатньо потужні реактивні двигуни, які виготовляє промисловість Китайської Народної Республіки - зазначив експерт.

Селезньов пояснив, що у випадку з Одещиною, ворог скоріш за все атакував з території тимчасово окупованого Криму, "над акваторією Чорного моря, абсолютно безкарно для літаків російської авіації, бо туди наші системи протиповітряної оборони не можуть дістати".

Що стосується Київщини, то, як наголошує експерт, з північних регіонів до столиці по прямий - 200 км. І росіяни "не наважаться атакувати безпосередньо від лінії держкордону, чи тим більше перетинаючи лінію держкордону між росією та Україною чи білорусі та Україною для здійснення таких кроків".

Втім за його словами ворог свідомо робить ставку на збільшення ракетних компонентів і закладає в російський бюджет великі гроші для реалізації цих планів. Селезньов підкреслив, що атака КАБами столиці це – не неосяжна перспектива, адже "не варто недооцінювати спроможності китайців". Окрім цього, він наголосив на необхідності атак у відповідь з нашого боку.

Атакувати в тому числі шляхом знищення носіїв тих самих, тобто літаків в місцях дислокацій. І для того нам, в тому числі потрібні ті самі Томагавки, щодо передачі яких і досі зволікає американський уряд. Це погана ситуація, насправді. В зоні ризику опиняється не наша столиця, але всі прифронтові та прикордонні території, це так точно. Включно Чернігів, Суми, Харків, Дніпро, Полісся - підкреслив Селезньов.

Вартість реактивних КАБів

Селезньов зауважив, що ціна цього виду озброєння доволі низька, що дозволяє ворогу суттєво економити кошти і дороговартісні ракети. Як пояснює експерт, ракета типу "Кинжал" коштує близько 4,5 млн доларів, ракета типу "Калібр" - 2-2,5 млн доларів. А ось фугасні авіабомби, доволі велика кількість яких росіянам лишилась у спадок від Радянського Союзу, коштує декількох десяток тисяч доларів.

"Плюс двигун, який вартує навіть максимальна комплектація 15 тисяч доларів. Тобто сумарно до 100 тисяч доларів. Противник має потужну зброю, бо якщо йдеться про те, що в основі цього комплексу фугасна авіабомба вагою з 500 кг…уявіть собі, які руйнування в місті вона залишає по собі. Тому я думаю, що то ж так і роблять: задавати нам чим більшої шкоди, витрачаючи при тому чим менше фінансових ресурсів", - додав він.

При цьому, як наголошує експерт саме реактивні двигуни є у вільному доступі і за умови великого запиту чи замовлення, скоріш за все, їхня вартість ще менше за наведену вище.

Такий уніфікований боєприпас, який поєднує в собі фугасну авіабомбу, обладнану УПК, тобто крильцями і обладнаний реактивним двигуном, що може давати відстань до 200 км. Як бачимо, кілька прильотів по порту в Південному створює для нас серйозну проблему - підкреслив військовий.

Раніше його дальність досягала 60-70 км, тобто без реактивних двигунів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за даними Олега Кіпера, начальника Одеської ОВА, загарбники вперше скерували керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі регіону. Кіпер наголосив про нову серйозну загрозу для Одещини, зазначивши про небезпеку значних руйнувань.