Вибух пролунав у Кривому Розі, над містом помітили стовп диму

$41.900.00
48.550.00
ukenru
Ексклюзив
10:52 • 1460 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 3454 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 5372 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 13722 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 9114 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 10861 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
07:48 • 14420 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 14083 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 36010 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 65152 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.3м/с
55%
743мм
Популярнi новини
"Кордони росії ніде не закінчуються": посланець путіна привіз у США цукерки з цитатами диктатораPhoto26 жовтня, 02:19 • 42679 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей26 жовтня, 02:41 • 40536 перегляди
Дружина Макрона Бріжит помилково з'явилася на податковому порталі під чоловічим ім'ям: розпочато розслідування26 жовтня, 03:16 • 8088 перегляди
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалихPhoto05:24 • 30176 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб09:16 • 8014 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
10:00 • 13726 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 54787 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 83209 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 66620 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 87702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Малайзія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 30259 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 36140 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 36726 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 37646 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 40222 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
Опалення

Вибух пролунав у Кривому Розі, над містом помітили стовп диму

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

У Кривому Розі пролунав вибух, над містом здійнявся стовп диму. Повітряні сили повідомили про КАБ у напрямку міста з південного сходу.

Вибух пролунав у Кривому Розі, над містом помітили стовп диму

У Кривому Розі пролунав вибух, над містом здійнявся стовп диму. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, окупанти, ймовріно, атакували КАБом, передає УНН.

Деталі

Повітряні сили об 11.36 повідомили про КАБ в напрямку Кривого Рогу з південного сходу.

Згодом у місцевих Telegram-каналах повідомили, що у місті пролунав вибух, а згодом було помічено стовп диму.

Наразі міста та обласна влада інформацію про вибух у Кривому Розі не коментували.

рф у ніч на 26 жовтня запустила по Україні понад 100 дронів: скільки вдалось збити26.10.25, 10:37 • 2064 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Кривий Ріг