Вибух пролунав у Кривому Розі, над містом помітили стовп диму
Київ • УНН
У Кривому Розі пролунав вибух, над містом здійнявся стовп диму. Повітряні сили повідомили про КАБ у напрямку міста з південного сходу.
У Кривому Розі пролунав вибух, над містом здійнявся стовп диму. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, окупанти, ймовріно, атакували КАБом, передає УНН.
Деталі
Повітряні сили об 11.36 повідомили про КАБ в напрямку Кривого Рогу з південного сходу.
Згодом у місцевих Telegram-каналах повідомили, що у місті пролунав вибух, а згодом було помічено стовп диму.
Наразі міста та обласна влада інформацію про вибух у Кривому Розі не коментували.
