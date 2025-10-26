рф у ніч на 26 жовтня запустила по Україні понад 100 дронів: скільки вдалось збити

У ніч на 26 жовтня російські загарбники атакували Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Вони діяли з наступних напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, пише УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Близько 60 із них – "шахеди"

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!