Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених
Внаслідок нічної атаки на Київ загинули троє людей, включаючи 19-річну дівчину та її 46-річну матір, ще одне тіло потребує ідентифікації. 29 осіб отримали поранення, серед них семеро дітей, троє з яких госпіталізовані з опіками, різаними та осколковими пораненнями.
Другу ніч поспіль Київ під прицільними ударами ворога. Зараз підтверджено, що загинули троє людей - 19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації. Серед 29 поранених - сім дітей. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.
У Деснянському районі тривають аварійно-рятувальні роботи. Зараз підтверджено: загинули троє людей (19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації), 29 поранено (серед них - семеро дітей)
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, трьох дітей госпіталізовано: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка – різані рани, 13-річна – множинні осколкові поранення. У чотирьох дітей – гостра реакція на стрес.
У свою чергу Клименко наголосив, що росія бʼє по житлових кварталах, щоб постраждало якомога більше цивільних.
Тактика ворога - терор, мета - біль та страждання людей.
З перших хвилин після ударів - поруч із киянами рятувальники та поліцейські. Врятували понад десяток людей із вогняної пастки, евакуювали мешканців
Додамо
За словами Клименка, на місцях уражень працює понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд. На двох локаціях досі розбирають завали після попередньої атаки - ДСНС не зупинялися ні на мить.
Психологи ДСНС та поліції працюють із постраждалими на місці трагедії. Майже 150 людей вже отримали психологічну допомогу - ту підтримку, яка допомагає вистояти після найважчої ночі.
Розгорнуто штаби поліції та рятувальників, де приймають заяви та надають необхідну консультацію.
В Офісі Генпрокурора додали, що за фактом ворожої атаки на столицю вже відкрито справу.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю атакували ударними БпЛА.
Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, 29 постраждали, з них 7 дітей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.