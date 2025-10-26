Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених

Внаслідок нічної атаки на Київ загинули троє людей, включаючи 19-річну дівчину та її 46-річну матір, ще одне тіло потребує ідентифікації. 29 осіб отримали поранення, серед них семеро дітей, троє з яких госпіталізовані з опіками, різаними та осколковими пораненнями.