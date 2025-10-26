Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалих

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що нині рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі.

На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна

Також надійшли повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки