Пожежі в Деснянському та Дарницькому районах Києва повністю ліквідовано після російського удару - ДСНС

Пожежі у Деснянському та Дарницькому районах Києва, спричинені російським ударом, повністю ліквідовано. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що ятувальники продовжують працювати на місцях.

Розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному загорянню - йдеться у повідомленнів

Нагадаємо

Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакував місто ракетами.

Внаслідок нічної атаки рф у Києві загинуло двоє чоловіків, 36 та 58 років, обидва у Деснянському районі. Загальна кількість постраждалих зросла до 14 осіб, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об'єкти.

Три сотні рятувальників ліквідовують наслідки нічного обстрілу Києва: тривають аварійно-рятувальні роботи