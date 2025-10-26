$41.900.00
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 19517 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 28018 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 26096 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 36983 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 22449 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 19666 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 33189 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49368 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38116 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Пожежі в Деснянському та Дарницькому районах Києва повністю ліквідовано після російського удару - ДСНС

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Пожежі в Деснянському та Дарницькому районах Києва, спричинені російським ударом, повністю ліквідовано. Рятувальники продовжують розбирати завали та проливати конструкції для запобігання повторному загорянню.

Пожежі в Деснянському та Дарницькому районах Києва повністю ліквідовано після російського удару - ДСНС

Пожежі у Деснянському та Дарницькому районах Києва, спричинені російським ударом, повністю ліквідовано. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що ятувальники продовжують працювати на місцях.

Розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному загорянню

- йдеться у повідомленнів

Нагадаємо

Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакував місто ракетами.

Внаслідок нічної атаки рф у Києві загинуло двоє чоловіків, 36 та 58 років, обидва у Деснянському районі. Загальна кількість постраждалих зросла до 14 осіб, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об'єкти.

Вадим Хлюдзинський

