Київ атакували ворожі БпЛА: уламки впали на житлові будинки в Деснянському районі

19:33 • 9208 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 21983 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 29534 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 27503 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 38522 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 22744 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 19911 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 33320 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49510 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38242 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року - ЗеленськийVideo25 жовтня, 14:12 • 4754 перегляди
Харків атакували ворожі FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": постраждали п'ятеро людей25 жовтня, 15:29 • 5218 перегляди
Новий вид метеликів у США назвали на честь убитої українки Ірини ЗаруцькоїPhoto25 жовтня, 15:50 • 6676 перегляди
Посланець путіна у Вашингтоні окреслив "головні умови" для швидкого закінчення війни в Україні25 жовтня, 16:15 • 6502 перегляди
Добив HIMARS: українські військові відбили наступ ворога на Донеччині, окупанти застрягли у болотіVideo20:58 • 3832 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 26045 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 38523 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 40884 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 62552 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 57855 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Китай
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 15153 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 20769 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 22459 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 24227 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 27266 перегляди
Техніка
Опалення
Fox News
Truth Social
The Hill

Київ атакували ворожі БпЛА: уламки впали на житлові будинки в Деснянському районі

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Київ зазнав ворожої атаки БпЛА в ніч на 26 жовтня, уламки впали на декілька поверхів житлового будинку та на дах багатоповерхівки в Деснянському районі. Інформація про постраждалих уточнюється, попередня атака 25 жовтня призвела до загибелі двох чоловіків.

Київ атакували ворожі БпЛА: уламки впали на житлові будинки в Деснянському районі

Київ у ніч на неділю, 26 жовтня, зазнав ворожої атаки. Про це інформує УНН.

Деталі

О 2:22 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу БпЛА в напрямку столиці. Незабаром у місті було чути звуки роботи ППО.

Згодом інформацію про атаку підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Фіксуємо наслідки атаки у Деснянському районі. Уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих

- написав Ткаченко.

О 2:48 він повідомив про падіння уламків дрону на дах багатоповерхівки за іншою адресою у Деснянському районі.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. За його словами, за іншою адресою в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.

Нагадаємо

Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакував місто ракетами.

Внаслідок нічної атаки рф у Києві загинуло двоє чоловіків, 36 та 58 років, обидва у Деснянському районі. Загальна кількість постраждалих зросла до 14 осіб, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об'єкти.

Пожежі в Деснянському та Дарницькому районах Києва повністю ліквідовано після російського удару - ДСНС26.10.25, 00:59 • 1644 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Віталій Кличко
Київ