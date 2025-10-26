Київ атакували ворожі БпЛА: уламки впали на житлові будинки в Деснянському районі
Київ • УНН
Київ зазнав ворожої атаки БпЛА в ніч на 26 жовтня, уламки впали на декілька поверхів житлового будинку та на дах багатоповерхівки в Деснянському районі. Інформація про постраждалих уточнюється, попередня атака 25 жовтня призвела до загибелі двох чоловіків.
Київ у ніч на неділю, 26 жовтня, зазнав ворожої атаки. Про це інформує УНН.
Деталі
О 2:22 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу БпЛА в напрямку столиці. Незабаром у місті було чути звуки роботи ППО.
Згодом інформацію про атаку підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Фіксуємо наслідки атаки у Деснянському районі. Уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих
О 2:48 він повідомив про падіння уламків дрону на дах багатоповерхівки за іншою адресою у Деснянському районі.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. За його словами, за іншою адресою в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.
Нагадаємо
Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакував місто ракетами.
Внаслідок нічної атаки рф у Києві загинуло двоє чоловіків, 36 та 58 років, обидва у Деснянському районі. Загальна кількість постраждалих зросла до 14 осіб, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об'єкти.
