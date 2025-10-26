$41.900.00
48.550.00
ukenru
19:33 • 8870 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 21606 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 29347 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 27328 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 38309 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 22697 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19877 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33311 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49499 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38234 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Киев атаковали вражеские БпЛА: обломки упали на жилые дома в Деснянском районе

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Киев подвергся вражеской атаке БпЛА в ночь на 26 октября, обломки упали на несколько этажей жилого дома и на крышу многоэтажки в Деснянском районе. Информация о пострадавших уточняется, предыдущая атака 25 октября привела к гибели двух мужчин.

Киев атаковали вражеские БпЛА: обломки упали на жилые дома в Деснянском районе

Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. Об этом информирует УНН.

Подробности

В 2:22 Воздушные силы ВСУ сообщили о группе БПЛА в направлении столицы. Вскоре в городе были слышны звуки работы ПВО.

Впоследствии информацию об атаке подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Фиксируем последствия атаки в Деснянском районе. Обломки БПЛА упали на несколько этажей жилого дома. Уточняем информацию о пострадавших

- написал Ткаченко.

В 2:48 он сообщил о падении обломков дрона на крышу многоэтажки по другому адресу в Деснянском районе.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.

Напомним

Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атаковал город ракетами.

В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.

Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева полностью ликвидированы после российского удара - ГСЧС26.10.25, 00:59 • 1520 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Виталий Кличко
Киев