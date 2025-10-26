Киев атаковали вражеские БпЛА: обломки упали на жилые дома в Деснянском районе

Киев подвергся вражеской атаке БпЛА в ночь на 26 октября, обломки упали на несколько этажей жилого дома и на крышу многоэтажки в Деснянском районе. Информация о пострадавших уточняется, предыдущая атака 25 октября привела к гибели двух мужчин.

Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. Об этом информирует УНН. Подробности В 2:22 Воздушные силы ВСУ сообщили о группе БПЛА в направлении столицы. Вскоре в городе были слышны звуки работы ПВО. Впоследствии информацию об атаке подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фиксируем последствия атаки в Деснянском районе. Обломки БПЛА упали на несколько этажей жилого дома. Уточняем информацию о пострадавших - написал Ткаченко. В 2:48 он сообщил о падении обломков дрона на крышу многоэтажки по другому адресу в Деснянском районе. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом. Напомним Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атаковал город ракетами. В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты. Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева полностью ликвидированы после российского удара - ГСЧС