25 октября, 19:33 • 22530 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 49272 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 47647 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 44335 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 63079 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 25898 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 22262 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 34031 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 50254 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38856 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавших

Киев • УНН

 • 7144 просмотра

В результате вражеской атаки БПЛА на Киев погибли три человека, 29 пострадали, из них 7 детей. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Деснянском и Оболонском районах, где зафиксированы попадания в жилые дома.

Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавших

В результате вражеской атаки на Киев погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

Отмечается, что сейчас спасатели ликвидируют последствия обстрела БпЛА в Деснянском районе, где произошли пожары.

На одной из локаций в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 9-этажном жилом доме, с верхних этажей было спасено 13 человек. По другому адресу есть попадание БпЛА в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна

- говорится в сообщении.

Также поступили сообщения о попадании БпЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.

В результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники

- добавили в ГСЧС.

Напомним

Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. В Деснянском районе россияне попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.

Вадим Хлюдзинский

