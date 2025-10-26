Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавших

В результате вражеской атаки на Киев погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что сейчас спасатели ликвидируют последствия обстрела БпЛА в Деснянском районе, где произошли пожары.

На одной из локаций в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 9-этажном жилом доме, с верхних этажей было спасено 13 человек. По другому адресу есть попадание БпЛА в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна

Также поступили сообщения о попадании БпЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.

В результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники