Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавших
Киев • УНН
В результате вражеской атаки БПЛА на Киев погибли три человека, 29 пострадали, из них 7 детей. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Деснянском и Оболонском районах, где зафиксированы попадания в жилые дома.
В результате вражеской атаки на Киев погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Подробности
Отмечается, что сейчас спасатели ликвидируют последствия обстрела БпЛА в Деснянском районе, где произошли пожары.
На одной из локаций в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 9-этажном жилом доме, с верхних этажей было спасено 13 человек. По другому адресу есть попадание БпЛА в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна
Также поступили сообщения о попадании БпЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.
В результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники
Напомним
Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. В Деснянском районе россияне попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.
