РФ в ночь на 26 октября запустила по Украине более 100 дронов: сколько удалось сбить
Киев • УНН
В ночь на 26 октября российские захватчики атаковали Украину 101 ударным БПЛА. По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 90 вражеских БПЛА.
В ночь на 26 октября российские захватчики атаковали Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов. Они действовали со следующих направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Около 60 из них – "шахеды"
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Дополнение
Вторую ночь подряд Киев под прицельными ударами врага. Сейчас подтверждено, что погибли три человека - 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело нуждается в идентификации.