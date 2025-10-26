РФ в ночь на 26 октября запустила по Украине более 100 дронов: сколько удалось сбить

В ночь на 26 октября российские захватчики атаковали Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов. Они действовали со следующих направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Около 60 из них – "шахеды"

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!