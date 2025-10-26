Взрыв прогремел в Кривом Роге, над городом заметили столб дыма

В Кривом Роге прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Как сообщают местные Telegram-каналы, оккупанты, вероятно, атаковали КАБом, передает УНН.

Детали

Воздушные силы в 11.36 сообщили о КАБ в направлении Кривого Рога с юго-востока.

Впоследствии в местных Telegram-каналах сообщили, что в городе прогремел взрыв, а затем был замечен столб дыма.

В настоящее время городские и областные власти информацию о взрыве в Кривом Роге не комментировали.

РФ в ночь на 26 октября запустила по Украине более 100 дронов: сколько удалось сбить