Взрыв прогремел в Кривом Роге, над городом заметили столб дыма
Киев • УНН
В Кривом Роге прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Воздушные силы сообщили о КАБ в направлении города с юго-востока.
В Кривом Роге прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Как сообщают местные Telegram-каналы, оккупанты, вероятно, атаковали КАБом, передает УНН.
Детали
Воздушные силы в 11.36 сообщили о КАБ в направлении Кривого Рога с юго-востока.
Впоследствии в местных Telegram-каналах сообщили, что в городе прогремел взрыв, а затем был замечен столб дыма.
В настоящее время городские и областные власти информацию о взрыве в Кривом Роге не комментировали.
