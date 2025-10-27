Часть Сум осталась без света после российской атаки

Часть Сумской громады осталась без электроэнергии в результате атак российских войск, в том числе часть Сум, водоканал в городе - на резервных источниках питания, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Из-за вражеских атак временно без света часть Сумской громады - написал Григоров.

В результате ночной вражеской атаки часть жителей Сум остается без света. Водоканал работает на резервных источниках питания - уточнил Кривошеенко.

По словам главы ОВА, все необходимые службы уже работают, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября