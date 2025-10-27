$42.000.10
26 октября
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопления
26 октября
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Часть Сум осталась без света после российской атаки

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Из-за вражеских атак часть Сумской громады и города Сумы остались без электроэнергии. Водоканал в городе переведен на резервные источники питания.

Часть Сум осталась без света после российской атаки

Часть Сумской громады осталась без электроэнергии в результате атак российских войск, в том числе часть Сум, водоканал в городе - на резервных источниках питания, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Из-за вражеских атак временно без света часть Сумской громады

- написал Григоров.

В результате ночной вражеской атаки часть жителей Сум остается без света. Водоканал работает на резервных источниках питания

- уточнил Кривошеенко.

По словам главы ОВА, все необходимые службы уже работают, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Юлия Шрамко

