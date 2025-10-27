Часть Сум осталась без света после российской атаки
Киев • УНН
Из-за вражеских атак часть Сумской громады и города Сумы остались без электроэнергии. Водоканал в городе переведен на резервные источники питания.
Часть Сумской громады осталась без электроэнергии в результате атак российских войск, в том числе часть Сум, водоканал в городе - на резервных источниках питания, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.
По словам главы ОВА, все необходимые службы уже работают, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.
