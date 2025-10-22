Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги

Після російських обстрілів Чернігівщина опинилася у повному блекауті. Місцева влада розгорнула десятки "пунктів незламності", а поліція посилила патрулювання. Яка ситуація із комунікаціями зараз та як живе місто, дізнавався УНН.

Правоохоронці повідомили, що у зв'язку із ситуацією в енергосистемі та ситуації з електропостачанням на Чернігівщині, для забезпечення порядку в області залучено додаткову кількість піших та автопатрулів.

До їх складу ввійшли співробітники поліції, військові, нацгвардійці, поліція діалогу, представники добровольчих формувань. Маршрути патрулювання правоохоронців наближено в тому числі до "Пунктів незламності". На найбільших перехрестях працюють регулювальники" - повідомили правоохоронці.

"Посилене патрулювання буде тривати весь період ускладнень енергетичної ситуації на Чернігівщині", - наголосили журналісту УНН у Нацполіції області.

Що стосується інших додаткових заходів, у місті та області розгорнуті пункти незламності, для того, аби місцеві мешканці могли зарядити гаджети, погрітися чи набрати води.

"По Чернігову 11 пунктів, з яких шість - на базі підрозділів ДСНС стаціонарних, п'ять – мобільних. По області - 40 пунктів незламності - це від ДСНС, з яких 34 - стаціонарні на базі підрозділів ДСНС та шість мобільних", - повідомили у ДСНС та додали, що з мапою розташування пунктів незламності можна ознайомитися у Дії.

Також радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван заявив в ефірі національного телемарафону, що у Чернігові після російських ударів уся критична інфраструктура перейшла на живлення з генераторів. За його словами виникли перебої з водопостачанням, а в деяких місцях - організовано точковий підвіз води.

УНН зв'язався із начальником служби водопровідних мереж КП "Чернігівводоканал" Ігорем Грищенко, який повідомив, що станом на вчора, попри те, що у місті був "блекаут", "вода була у всіх будинках до четвертого-п'ятого поверху". Решта ж багатоповерхівок не мала водопостачання через непрацюючі помпові станції, які живляться від мереж будинків чи інших. Однак Грищенко також нагадав, що рішенням міської ради від 2023 року в усіх багатоповерхівках встановити крани для розбору води.

ЖЕКи мають встановити, ЖЕКи чи керуючі організації там або СБ мають встановити. Вони встановили реально, я сам перевіряв. Є крани для розбору води. Треба взяти відро, набрати, принести - зазначив Грищенко.

"Тобто місто було з водою (21 жовтня – ред.), не дивлячись на це. Сьогодні ситуація трошки стала кращою, але знову таки - ми не можемо використовувати ту електроенергію, яка подається, бо зараз (зранку до обіду) було 150-180 В у мережі. А має бути 220 плюс. Напруга занижена і це небезпечно тим, що помпове обладнання вийде з ладу", - пояснив він.

Втім він додав, що відсутність води на нижніх поверхах не є критичною, окрім цього, для перестраховки було організовано підвіз води. Однак, за словами начальника служби водопровідних мереж, попит на цю послугу був мінімальним.

Вчора ми перестрахувалися трохи, зробили цей підвіз води, але там воду набирали одна-дві людини всього. Я об'їхав райони, подивився, до п'ятого поверху була вода і це було людям не цікаво цей підвіз взагалі....Ми не розуміли ситуацію з електричною енергією до кінця. І готувалися до того, що буде набагато складніше, набагато критичніше - розповідає Грищенко.

Він також порадив кожній людині робити запаси води, аби блекаути та інші катаклізми не застали зненацька. За словами фахівця, мінімальний запас має складати 10-20 л питної води. Далі – все залежить від потреб та того, як багато часу ви проводите вдома та скільки осіб у ньому проживає.

У пресслужбі Укренерго наголосили, що 20 жовтня була "друга масована ракетно-дронна атака за місяць по енергооб'єктах України".

В більшості регіонів діяли аварійні відключення і десь досі діють. В деяких регіонах обленерго самостійно перейшли на ГПВ, графіки погодинних відключень. Звісно є такі споживачі, які через пошкодження обладнання просто відключені від енергопостачання. І це не тільки в Чернігівській області, є і в Сумській області такі. Це також внаслідок ворожих атак - в енергетичній компанії.

Нагадаємо

Ввечері у понеділок, 20 жовтня, через чергову атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру північна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання. Комунальники та влада регіону пообіцяли розпочати аварійно-відновлювальні роботи в електромережах одразу після покращення безпекової ситуації.

21 жовтня Чернігів також повністю залишився без електрики та води через атаку російських дронів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нову атаку ворога, внаслідок якої постраждали енергетичні об'єкти в низці регіонів нашої держави. Він наголосив, що російська тактика залишається незмінною. Перш за все це вбивства мирних людей, по-друге – це терор холодом.