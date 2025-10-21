Тактика рф - це вбивства людей і терор холодом: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику

$41.760.03
48.660.10
ukenru
11:39 • 720 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7816 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 13020 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13352 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14916 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14989 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14214 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27770 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20300 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17167 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярнi новини
Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)Photo21 жовтня, 02:07 • 5178 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 16982 перегляди
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 7740 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20454 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18670 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18794 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 27774 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 36290 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 93476 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 64812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Білий дім
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20559 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 21674 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 78007 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 72687 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 92564 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото
The Washington Post

Тактика рф - це вбивства людей і терор холодом: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська тактика залишається незмінною – вбивства мирних людей та терор холодом. Він повідомив про відновлювальні роботи на Чернігівщині та Сумщині після ударів по енергетиці.

Тактика рф - це вбивства людей і терор холодом: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику

Президент Володимир Зеленський відреагував на нову атаку ворога, внаслідок якої постраждали енергетичні об'єкти в низці регіонів нашої держави. Він наголосив, що російська тактика залишається незмінною. Перш за все це вбивства мирних людей, по-друге – це терор холодом. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

За його словами, на Чернігівщині та Сумщині зараз тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по українській енергетиці. 

Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області…Сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання

- йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. 

Щойно кілька тижнів тому путін відчув справжній тиск і загрозу "Томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог

- підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по об’єктах інфраструктури.

"Лише тиск на росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Чернігів повністю залишився без електрики та води через атаку російських дронів 21 жовтня. Працівники водоканалу працюють над відновленням водопостачання, задіявши альтернативні джерела живлення.

Також російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Черкащини, ЗСУ збили три БПЛА. У Смілянській громаді пошкоджено трансформатор, понад 150 абонентів залишились без світла.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Опалення
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Сумська область
Запорізька область
Чернігівська область
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна