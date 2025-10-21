Тактика рф - це вбивства людей і терор холодом: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська тактика залишається незмінною – вбивства мирних людей та терор холодом. Він повідомив про відновлювальні роботи на Чернігівщині та Сумщині після ударів по енергетиці.
Президент Володимир Зеленський відреагував на нову атаку ворога, внаслідок якої постраждали енергетичні об'єкти в низці регіонів нашої держави. Він наголосив, що російська тактика залишається незмінною. Перш за все це вбивства мирних людей, по-друге – це терор холодом. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
За його словами, на Чернігівщині та Сумщині зараз тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по українській енергетиці.
Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області…Сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання
Зеленський додав, що так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам.
Щойно кілька тижнів тому путін відчув справжній тиск і загрозу "Томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог
Глава держави наголосив, що напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по об’єктах інфраструктури.
"Лише тиск на росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо
Чернігів повністю залишився без електрики та води через атаку російських дронів 21 жовтня. Працівники водоканалу працюють над відновленням водопостачання, задіявши альтернативні джерела живлення.
Також російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Черкащини, ЗСУ збили три БПЛА. У Смілянській громаді пошкоджено трансформатор, понад 150 абонентів залишились без світла.