Тактика рф - это убийства людей и террор холодом: Зеленский о последствиях атак россиян на энергетику
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская тактика остается неизменной – убийства мирных людей и террор холодом. Он сообщил о восстановительных работах в Черниговской и Сумской областях после ударов по энергетике.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку врага, в результате которой пострадали энергетические объекты в ряде регионов нашего государства. Он подчеркнул, что российская тактика остается неизменной. Прежде всего это убийства мирных людей, во-вторых – это террор холодом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Черниговской и Сумской областях сейчас продолжаются восстановительные работы после ударов россиян по украинской энергетике.
Били даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области…Сегодня уже были доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко. Необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение
Зеленский добавил, что так же активно и максимально нужно работать дипломатам, политическим лидерам.
Как только несколько недель назад путин почувствовал настоящее давление и угрозу "Томагавков", сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог
Глава государства подчеркнул, что накануне зимы буквально каждый день россияне бьют по объектам инфраструктуры.
"Только давление на россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", - подытожил Зеленский.
Напомним
Чернигов полностью остался без электричества и воды из-за атаки российских дронов 21 октября. Работники водоканала работают над восстановлением водоснабжения, задействовав альтернативные источники питания.
Также российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области, ВСУ сбили три БПЛА. В Смелянской общине поврежден трансформатор, более 150 абонентов остались без света.