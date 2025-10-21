$41.760.03
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11783 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12294 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 13946 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14287 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13897 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26695 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20201 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17091 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28486 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Тактика рф - это убийства людей и террор холодом: Зеленский о последствиях атак россиян на энергетику

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская тактика остается неизменной – убийства мирных людей и террор холодом. Он сообщил о восстановительных работах в Черниговской и Сумской областях после ударов по энергетике.

Тактика рф - это убийства людей и террор холодом: Зеленский о последствиях атак россиян на энергетику

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку врага, в результате которой пострадали энергетические объекты в ряде регионов нашего государства. Он подчеркнул, что российская тактика остается неизменной. Прежде всего это убийства мирных людей, во-вторых – это террор холодом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, в Черниговской и Сумской областях сейчас продолжаются восстановительные работы после ударов россиян по украинской энергетике. 

Били даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области…Сегодня уже были доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко. Необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение

- говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что так же активно и максимально нужно работать дипломатам, политическим лидерам. 

Как только несколько недель назад путин почувствовал настоящее давление и угрозу "Томагавков", сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог

- подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что накануне зимы буквально каждый день россияне бьют по объектам инфраструктуры.

"Только давление на россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", - подытожил Зеленский.

Напомним

Чернигов полностью остался без электричества и воды из-за атаки российских дронов 21 октября. Работники водоканала работают над восстановлением водоснабжения, задействовав альтернативные источники питания.

Также российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области, ВСУ сбили три БПЛА. В Смелянской общине поврежден трансформатор, более 150 абонентов остались без света.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
