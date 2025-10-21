Чернігів залишився без світла та води після атаки рф: водоканал пояснив, що робити
Київ • УНН
Чернігів повністю залишився без електрики та води через атаку російських дронів. Працівники водоканалу працюють над відновленням водопостачання, задіявши альтернативні джерела живлення.
Чернігів залишився без електрики через атаку російських дронів. У місті також також повністю відсутнє водопостачання. Про це інформує УНН з посиланням на Чернігівводоканал.
Деталі
Зазначається, що з 05:30 працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води
У Чернігівводоканалі також повідомили, що зранку буде організоване підвезення води в окремі райони міста. Інформація публікуватиметься окремо, жителям радять слідкувати за додатковими повідомленнями.
Крім того, в місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.
"Завдання водоканалу - не лише забезпечити населення водою, але й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які потрібно запустити та контролювати", - додали в Чернігівводоканал.
Нагадаємо
Ввечері у понеділок, 20 жовтня, через чергову атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру північна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання. Комунальники та влада регіону зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи в електромережах розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації. Також комунальне підприємство КП "Чернігівводоканал" попередило мешканців про можливі тимчасові перебої з водопостачанням та закликало негайно зробити запас питної води.