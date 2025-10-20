Чернігівщина частково без світла через нову атаку рф: можливі перебої з водою
Київ • УНН
Через атаку рф на енергетичну інфраструктуру північна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням, КП "Чернігівводоканал" закликає зробити запас питної води.
Через чергову атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру північна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання, повідомили у "Чернігівобленерго". Крім того, найближчим часом очікуються перебої із водопостачанням, пише УНН.
Деталі
Комунальники та влада регіону зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи в електромережах розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації.
У свою чергу, комунальне підприємство КП "Чернігівводоканал" попередило мешканців про можливі тимчасові перебої з водопостачанням та закликало негайно зробити запас питної води.
На випадок тривалого знеструмлення підприємство запровадило графік підтримання тиску у водомережі: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.
Просимо в ці години оновлювати запаси питної води
Комунальники наголошують, що насосні станції водопроводу та каналізації працюють від альтернативних джерел живлення, а подача води на нижні поверхи багатоповерхівок наразі забезпечується.
