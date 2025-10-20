Чернігівщина частково без світла через нову атаку рф: можливі перебої з водою

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 12282 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 22761 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 23725 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 33161 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 66130 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 30121 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 30581 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11595 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26300 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26669 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
88%
751мм
Популярнi новини
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 20675 перегляди
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко - соцмережі20 жовтня, 13:07 • 7126 перегляди
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства14:41 • 10569 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 14580 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 9114 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 14751 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 66135 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 46698 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 118001 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 84100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Будапешт
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 9362 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 67606 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 64701 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 84212 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 81824 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
WhatsApp
The New York Times

Чернігівщина частково без світла через нову атаку рф: можливі перебої з водою

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Через атаку рф на енергетичну інфраструктуру північна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням, КП "Чернігівводоканал" закликає зробити запас питної води.

Чернігівщина частково без світла через нову атаку рф: можливі перебої з водою

Через чергову атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру північна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання, повідомили у "Чернігівобленерго". Крім того, найближчим часом очікуються перебої із водопостачанням, пише УНН.

Деталі

Комунальники та влада регіону зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи в електромережах розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації.

У свою чергу, комунальне підприємство КП "Чернігівводоканал" попередило мешканців про можливі тимчасові перебої з водопостачанням та закликало негайно зробити запас питної води.

росія уночі атакувала логістику в Україні: деталі від віцепрем'єра20.10.25, 09:51 • 2654 перегляди

На випадок тривалого знеструмлення підприємство запровадило графік підтримання тиску у водомережі: з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Просимо в ці години оновлювати запаси питної води

– зазначили у відомстві.

Комунальники наголошують, що насосні станції водопроводу та каналізації працюють від альтернативних джерел живлення, а подача води на нижні поверхи багатоповерхівок наразі забезпечується.

рф атакувала енергетику у двох областях, значна частина споживачів на Чернігівщині без світла20.10.25, 10:40 • 2734 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чернігівська область
Україна