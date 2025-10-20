Черниговщина частично без света из-за новой атаки РФ: возможны перебои с водой
Из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру северная часть Черниговщины осталась без электроснабжения. Возможны временные перебои с водоснабжением, КП "Черниговводоканал" призывает сделать запас питьевой воды.
Из-за очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру северная часть Черниговщины осталась без электроснабжения, сообщили в "Черниговоблэнерго". Кроме того, в ближайшее время ожидаются перебои с водоснабжением, пишет УНН.
Детали
Коммунальщики и власти региона отметили, что аварийно-восстановительные работы в электросетях начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью.
В свою очередь, коммунальное предприятие КП "Черниговводоканал" предупредило жителей о возможных временных перебоях с водоснабжением и призвало немедленно сделать запас питьевой воды.
На случай длительного обесточивания предприятие ввело график поддержания давления в водосети: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
Просим в эти часы обновлять запасы питьевой воды
Коммунальщики отмечают, что насосные станции водопровода и канализации работают от альтернативных источников питания, а подача воды на нижние этажи многоэтажек сейчас обеспечивается.
