15:34 • 12061 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 22297 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 23453 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 32901 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 65733 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 30030 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 30513 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11573 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26276 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26651 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Черниговщина частично без света из-за новой атаки РФ: возможны перебои с водой

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру северная часть Черниговщины осталась без электроснабжения. Возможны временные перебои с водоснабжением, КП "Черниговводоканал" призывает сделать запас питьевой воды.

Черниговщина частично без света из-за новой атаки РФ: возможны перебои с водой

Из-за очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру северная часть Черниговщины осталась без электроснабжения, сообщили в "Черниговоблэнерго". Кроме того, в ближайшее время ожидаются перебои с водоснабжением, пишет УНН.

Детали

Коммунальщики и власти региона отметили, что аварийно-восстановительные работы в электросетях начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

В свою очередь, коммунальное предприятие КП "Черниговводоканал" предупредило жителей о возможных временных перебоях с водоснабжением и призвало немедленно сделать запас питьевой воды.

россия ночью атаковала логистику в Украине: детали от вице-премьера20.10.25, 09:51 • 2640 просмотров

На случай длительного обесточивания предприятие ввело график поддержания давления в водосети: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Просим в эти часы обновлять запасы питьевой воды

– отметили в ведомстве.

Коммунальщики отмечают, что насосные станции водопровода и канализации работают от альтернативных источников питания, а подача воды на нижние этажи многоэтажек сейчас обеспечивается.

рф атаковала энергетику в двух областях, значительная часть потребителей в Черниговской области без света20.10.25, 10:40 • 2716 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Черниговская область
Украина